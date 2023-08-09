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Свято-Троицкий собор предоставили в безвозмездное пользование Псковской епархии

Свято-Троицкий кафедральный собор города Пскова с колокольней предоставили в безвозмездное пользование Псковской епархии. Прежний договор безвозмездного пользования от 2003 года был расторгнут в связи с изменившимся законодательством, сообщили Псковской Ленте Новостей в соборе.

О передаче межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Псковской и Новгородской областях по договору безвозмездного пользования православному приходу Свято-Троицкого Кафедрального Собора города Пскова объектов культурного наследия религиозного назначения: «Здание Троицкого собора Ансамбля Псковского кремля», «Колокольня Троицкого собора» сообщили 9 августа.

Новый договор заключили на срок 49 лет, его зарегистрируют в управлении Росреестра.

Свято-Троицкий собор - православный храм в Пскове, кафедральный собор Псковской епархии. Входит в состав архитектурного ансамбля Псковского Кремля и является главным его строением.