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Порядка 20 тысяч гостей ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря

В понедельник, 28 августа, в Псково-Печерском монастыре будет престольный праздник – день Успения Божией Матери. По традиции в этот день в монастырь приезжают тысячи паломников со всей страны. А в этот юбилейный год, когда монастырь отмечает свой 550-летний юбилей, ожидается ещё больше гостей – порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.

С 18:00 26 августа до 28 августа 2023 года до окончания праздничных мероприятий в Печорах будет закрыто движение автотранспорта на ряде улиц города.

Так как Печоры – город небольшой, чтобы разгрузить дорожную инфраструктуру и обеспечить наибольшую безопасность для людей, будет действовать схема с перехватывающими парковками. Это будут открытые стоянки, где все приезжающие должны будут оставить свой транспорт. Исключение – для местных жителей (не забудьте взять с собой паспорт с пропиской).

Места стоянок можно увидеть на карте, адреса:

Парковка А. Печоры, улица Заводская, 1;

Парковка Б. Печоры, улица Юрьевская, з/у 87.

Парковка С. Печоры, площадь Победы.

Расписание богослужений:

27 августа – в 16:00 Малая вечерня с акафистом на Успенской площади; в 18:00 – Всенощное бдение на Успенской площади;

28 августа – в 7:00 Ранняя литургия в Успенском соборе, в 10:00 – Поздняя литургия на Михайловской площади, крестный ход вокруг монастыря.

29 августа – в 18:00 Всенощное бдение с чином Погребения Пресвятой Богородицы на Михайловской площади.

30 августа – в 10:00 Литургия на Михайловской площади.

Так как территория монастыря может не вместить всех желающих, в городе будет установлен экран с трансляцией богослужений.

Культурно-развлекательных мероприятий в этот день в Печорах не будет. Они будут организованы несколько позже, чтобы развести потоки людей.

«Просим жителей и гостей с пониманием и терпением отнестись к имеющимся ограничениям. И напоминаем, что монастырь открыт для посещения в любые дни, а сами Печоры станут ещё красивее ближе к концу года, когда будет завершен основной объем работ. Приглашаем вас посетить этот прекрасный город и после праздника, чтобы в полной мере увидеть все достопримечательности!» - добавили в областном правительстве.