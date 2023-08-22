Порядка 20 тысяч гостей ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря

В понедельник, 28 августа, в Псково-Печерском монастыре будет престольный праздник – день Успения Божией Матери. По традиции в этот день в монастырь приезжают тысячи паломников со всей страны. А в этот юбилейный год, когда монастырь отмечает свой 550-летний юбилей, ожидается ещё больше гостей – порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.
С 18:00 26 августа до 28 августа 2023 года до окончания праздничных мероприятий в Печорах будет закрыто движение автотранспорта на ряде улиц города.
Так как Печоры – город небольшой, чтобы разгрузить дорожную инфраструктуру и обеспечить наибольшую безопасность для людей, будет действовать схема с перехватывающими парковками. Это будут открытые стоянки, где все приезжающие должны будут оставить свой транспорт. Исключение – для местных жителей (не забудьте взять с собой паспорт с пропиской).
Места стоянок можно увидеть на карте, адреса:
Расписание богослужений:
Культурно-развлекательных мероприятий в этот день в Печорах не будет. Они будут организованы несколько позже, чтобы развести потоки людей.
«Просим жителей и гостей с пониманием и терпением отнестись к имеющимся ограничениям. И напоминаем, что монастырь открыт для посещения в любые дни, а сами Печоры станут ещё красивее ближе к концу года, когда будет завершен основной объем работ. Приглашаем вас посетить этот прекрасный город и после праздника, чтобы в полной мере увидеть все достопримечательности!» - добавили в областном правительстве.