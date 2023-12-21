Фрагменты храма XV века обнаружили археологи в центре Пскова

Фрагменты храма Варвары на Усохе обнаружили археологи в ходе спасательных археологических работ у церкви Николы со Усохи в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
«До сих пор не было точно известно местоположение этой церкви. Она была построена в 1421 году и упразднена в конце XVIII века. В раскопе обнаружены участок пола, фрагмент западной стены и многочисленные фрагменты зеленополивного лемеха, покрывавшего купол церкви», - рассказали археологи.
Участок пола храма Варвары на Усохе
Церковь Варвары на Усохе в Опоцком конце города Пскова находилась рядом с храмом Николы на Усохе, к западу от неё. Здание церкви существовало ещё в первой половине XIX в. и показано на плане 1821 года почти впритык к церкви Николы со Усохи.
В XVII в. церковь была приписана к Святогорскому монастырю, почему изредка называлась монастырской. Упразднена в 1793 г. Следов церкви на поверхности не сохранилось.
Ранее сообщалось, что церковь Николы со Усохи в Пскове (улица Советская, 19) отреставрируют по эскизам архитектора, реставратора Юрия Спегальского, благодаря которому после Великой Отечественной войны были сохранены древние памятники Пскова.