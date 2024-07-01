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Реставрация церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове

Реставрация церкви Николы со Усохи в Пскове продолжается. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)» сообщила в своем Telegram-канале.

Источник здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)» / Telegram-канал

Памятник архитектуры Псковской школы зодчества XV-XVI веков расположен в центре города на одной из главных улиц — Советской. Церковь Николы со Усохи — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Клировые ведомости в 1797 году упоминают о существовании двух приделов Сретения Господня и Иоанна Богослова.

Юрий Спегальский в своих исследованиях отмечает, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII-XIX веках. Он считал, что в конце XVII в. первоначальное восьмискатное покрытие основного объема храма и его придела было переделано на четырехскатное. Тогда же были перекрыты сводами боковые притворы. ️В 1780 году разобрана двухпролётная звонница, и рядом с церковью построена колокольня у юго-восточной стороны; у южной апсиды построена новая часовня, скрывшая древнюю.

При реставрации горевшей в военные годы церкви в 1945—1947 годах по проекту архитектора Юрия Спегальского разобрана колокольня конца XVIII века, восстановлено восьмискатное покрытие четверика. Реставрация осталась неоконченной. В 1960-х годах воссоздана звонница на северной стене.

Церковь Николы Со Усохи, эскизный проект реставрации церкви с воссозданием утраченных приделов выполнен Юрием Спегальским. Автором проекта современной реставрации выступает архитектор Евгений Иванов.