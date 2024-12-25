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Рождественское богослужение прошло в Троицком соборе Пскова

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил великое повечерие, утреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова в ночь с 6 на 7 января 2025 года, в праздник Рождества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Ему сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - иеромонах Никон (Горохов) и иеромонах Авенир (Осауленко).

Праздничные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане кафедрального собора, паломники и православные псковичи, собравшиеся в этот день прославить родившегося Богомладенца.

По окончании богослужения митрополит Матфей огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.