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Фотовыставка «Таинство Крещения в реке» откроется в псковском Кремле

В преддверии празднования Крещения Господня в арт-пространстве «Пороховые погреба» 17 января откроется фотовыставка Татьяны Савраевой «Таинство Крещения в реке». Об этом сообщили в Telegram-канале «Троицкий собор города Пскова».

Изображение: «Троицкий собор города Пскова»

На открытии выставки гостей порадуют творческими номерами ансамбль скрипачей детской музыкальной школы № 4 и дуэт «Созвездие» студии акробатического танца «Акроденс».

Мероприятие состоится 17 января 2025 года по благословению настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонаха Алексия (Годлевского).

Адрес: город Псков, улица Кремль, дом 2/1, арт-пространство «Пороховые погреба».

Открытие состоится в 16:00.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону +7 (911) 376-31-35.