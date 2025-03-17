Видеопоздравление ко Дню Победы подготовила Псковская епархия

Ко Дню Победы хор духовенства Псковской епархии исполнил легендарную песню «День Победы». Клип выложен в Telegram-канале епархии.
Видео: Псковская епархия
«Эта запись — наша благодарность и дань памяти тем, кто сражался за Родину. Мы помним. Мы гордимся. Мы поём! - заявили в Псковской епархии. - Пусть эта песня звучит в каждом сердце.
С Днём Великой Победы!»
Солист - секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев. В исполнении принял участие военный оркестр 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова Краснознамённого полка.
Легендарная песня «День Победы» в исполнении хора духовенства трогает до глубины души, прокомментировал клип Псковской епархии депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.