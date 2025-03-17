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Видеопоздравление ко Дню Победы подготовила Псковская епархия

08.05.2025 15:39|ПсковКомментариев: 0

Ко Дню Победы хор духовенства Псковской епархии исполнил легендарную песню «День Победы». Клип выложен в Telegram-канале епархии. 

Видео: Псковская епархия 

«Эта запись — наша благодарность и дань памяти тем, кто сражался за Родину. Мы помним. Мы гордимся. Мы поём! - заявили в Псковской епархии. - Пусть эта песня звучит в каждом сердце. 
С Днём Великой Победы!»

Солист - секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев. В исполнении принял участие военный оркестр 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова Краснознамённого полка. 

Легендарная песня «День Победы» в исполнении хора духовенства трогает до глубины души, прокомментировал клип Псковской епархии депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

«Пронзительное исполнение песни о Великой Победе стало настоящим музыкальным поклоном нашим героям — тем, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну. Это не просто музыка — это молитва, обращённая ко всем, кто отдал жизнь за Родину, и ко всем, кто сегодня хранит память о Великом подвиге. Спасибо за этот светлый, искренний жест. Такие моменты объединяют нас — верой, благодарностью, любовью к своей стране. С 80-летием Великой Победы, друзья! С праздником, который живёт в каждом из нас», - написал Александр Козловский на своей странице «ВКонтакте». 
Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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20.04.2025, 00:000 Светлое Христово Воскресение празднуют 20 апреля 19.04.2025, 17:100 Сотни яиц покрасили к Пасхе в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 19.04.2025, 14:420 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 19.04.2025, 13:390 Митрополит Матфей обратился к православным псковичам с пасхальным посланием
19.04.2025, 11:000 Митрополит Матфей совершил чин погребения Плащаницы Спасителя в Псково-Печерском монастыре 18.04.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Спасо-Елеазаровском монастыре 18.04.2025, 16:550 «Пастырь»: Бог как один из нас 18.04.2025, 15:110 Расписание пасхальных торжеств опубликовал Псково-Печерский монастырь
18.04.2025, 10:350 «Пастырь»: Бог как один из нас… ВИДЕО 18.04.2025, 10:320 В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи 18.04.2025, 07:300 Страстная Пятница наступила у православных христиан 17.04.2025, 18:090 Субботник возле церкви Великомученицы Варвары состоялся в Пскове
17.04.2025, 16:210 Требуется повар в цех копчения рыбы Псково-Печерского монастыря 17.04.2025, 08:200 Дальние Богом зданные пещеры в Печорах закроют с 17 апреля 17.04.2025, 07:000 Генеральную уборку и омовение проводят православные в Чистый четверг 16.04.2025, 21:000 Розы высадили в Псково-Печерском монастыре
16.04.2025, 20:480 Епископ Великолукский и Невельский Сергий отмечает 75-летие 16.04.2025, 15:280 Мастер-класс колокольных звонов проведут в Пскове на Пасху 16.04.2025, 13:270 Пасху и куличи начали готовить в Псково-Печорском монастыре 16.04.2025, 07:300 Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре
16.04.2025, 07:000 Посещать кладбища, венчаться и выходить замуж нельзя в Великую среду Страстной седмицы 15.04.2025, 21:200 Деревянные полы устраивают в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 15.04.2025, 07:000 Великий Вторник отмечают православные христиане: что запрещено делать в Берещенье 14.04.2025, 07:000 Великий Понедельник празднуют православные христиане 14 апреля
13.04.2025, 18:210 В празднование входа Господня во Иерусалим митрополит Матфей совершил Литургию в кафедральном соборе 13.04.2025, 18:000 Патриарх Кирилл: между радостью и весельем есть принципиальная разница 13.04.2025, 10:200 Вербное Воскресенье отмечают православные 13.04.2025, 09:180 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
12.04.2025, 19:000 День открытых дверей в Псково-Печерской духовной семинарии пройдет 2 мая 12.04.2025, 18:000 В Лазареву субботу митрополит Матфей совершил литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии 12.04.2025, 16:200 В «Михайловском» ждут гостей на Пасхальную седмицу 12.04.2025, 14:400 Завершается реставрация Лазаревского храма Псково-Печерского монастыря
12.04.2025, 11:300 Спасо-Казанский монастырь приглашает на кукольный спектакль «Мишкины шишки» 12.04.2025, 09:250 Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре в Страстную седмицу 10.04.2025, 15:550 Лекция об образах Христа в искусстве состоится в Пскове 09.04.2025, 10:070 Вернуть первоначальную красоту наружному декору Троицкого собора в Пскове планируют при реставрации
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