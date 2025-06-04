Митрополит Матфей освятил пятизвездочный отель «Генрих» в Пскове

Митрополит Псковский и Порховский Матфей 10 июля совершил чин освящения отеля «Генрих», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
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После освящения митрополит обратился к собравшимся.
Сослужили ему: секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Великолукской епархии иеромонах Варнава (Снытко), благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов и духовенство города Пскова.
За богослужением молились: генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй, строители и сотрудники отеля «Генрих».
После чина освящения Матфей преподнес в дар отелю икону Воскресения Христова.
Напомним, новый пятизвездочный отель откроют на месте бывшей шпагатной фабрики Генриха Мейера – памятника архитектуры начала XX века. Здесь располагалось по тем временам современное и рентабельное производство, которое господин Мейер продал за две недели до революции – перед отъездом из России. Во время оккупации Пскова немецко-фашистскими войсками к управлению предприятием вернулся сын бывшего фабриканта, который начал производить здесь английский шнур. В 1944 году Псков был освобожден, Мейер-младший бежал с отступающими немцами. Уже в конце XX века - в период перестройки - новые владельцы шпагатной фабрики предлагали потомкам Мейера выкупить предприятия, но те отказались. Производство и само здание пришло в упадок. В 2012 году научно-методический Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Псковской области одобрил проект реконструкции и приспособления здания фабрики для современного использования. Проект был разработан псковским филиалом ФГУП института «Спецпроектреставрация». Реконструкцией здания занимается ООО «Севзапинвест».