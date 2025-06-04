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Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей освятил пятизвездочный отель «Генрих» в Пскове

11.07.2025 11:04|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Псковский и Порховский Матфей 10 июля совершил чин освящения отеля «Генрих», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

После освящения митрополит обратился к собравшимся.

«Сегодня мы, завершив многолетний труд, подводим его итоги. Мы благодарим Бога за его всегдашнюю помощь в наших начинаниях и просим его, чтобы он приставил к этому месту ангела-хранителя, чтобы приставил к этому месту свои небесные силы, которые будут сохранять как труждающихся здесь, так и живущих. "Господь не спасает нас без нас", – говорят святые отцы. И от свободной воли человека, которую он проявляет, данной Богом, зависит его жизнь сейчас и его жизнь после смерти. Поэтому, прибегая к помощи Божией, мы всегда должны помнить: соответствуем ли мы в своей жизни тому, что хочет от нас Бог? А находимся ли на пути собственного спасения души? И вообще: жизнь наша – она устремлена сюда, к земле, или всё-таки наши мысли устремлены к Нему, несмотря на то, что материально мы должны обеспечивать и себя, и своих близких? Опять же, есть такое святоотеческое изречение: "если, – говорят отцы, – Бог будет у человека на первом месте, то всё остальное станет на своём". Вот если мы так систему ценностей и своих жизненных координат выстроим, то, по выражению мудрецов, не будет в конце жизни "больно за бесцельно прожитые годы", потому что Господь всегда направляет любящих Его чад максимально полезным для них путём по жизни. Он оберегает их от каких-то крупных ошибок. И начинания для такого человека всегда завершаются логическим концом, радостным для него и приносящим пользу людям...», - сказал митрополит.

Сослужили ему: секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Великолукской епархии иеромонах Варнава (Снытко), благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов и духовенство города Пскова.

 

За богослужением молились: генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй, строители и сотрудники отеля «Генрих».

После чина освящения Матфей преподнес в дар отелю икону Воскресения Христова.

Напомним, новый пятизвездочный отель откроют на месте бывшей шпагатной фабрики Генриха Мейера – памятника архитектуры начала XX века. Здесь располагалось по тем временам современное и рентабельное производство, которое господин Мейер продал за две недели до революции – перед отъездом из России. Во время оккупации Пскова немецко-фашистскими войсками к управлению предприятием вернулся сын бывшего фабриканта, который начал производить здесь английский шнур. В 1944 году Псков был освобожден, Мейер-младший бежал с отступающими немцами. Уже в конце XX века - в период перестройки - новые владельцы шпагатной фабрики предлагали потомкам Мейера выкупить предприятия, но те отказались. Производство и само здание пришло в упадок. В 2012 году научно-методический Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Псковской области одобрил проект реконструкции и приспособления здания фабрики для современного использования. Проект был разработан псковским филиалом ФГУП института «Спецпроектреставрация». Реконструкцией здания занимается ООО «Севзапинвест».

Источник: Псковская Лента Новостей
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