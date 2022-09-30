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Покров Богородицы празднуют православные 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы празднуют православные ежегодно 14 октября.

Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане), во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров, сообщает calend.ru.

«Явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов», – говорится в сообщении.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдут мероприятия, посвященные празднику.

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