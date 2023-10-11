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Главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений

11.10.2023 19:54|ПсковКомментариев: 2

Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в РПЦ.

Фото: spbda.ru

«Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии быть Преосвященному епископу Юрьевскому Арсению, викарию Новгородской епархии, с освобождением его от должности викария Новгородской епархии и наместника Свято-Юрьевского монастыря г. Великого Новгорода. Преосвященного епископа Псковского и Порховского Арсения назначить священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области», - говорится в сообщении Синода.

Митрополит Тихон, возглавлявший Псковскую митрополию, назначен главой Крымской митрополии.

Епископ Арсений (в миру Денис Юрьевич Перевалов) родился 15 февраля 1979 года в городе Алмалык Ташкентской области Республики Узбекистан в семье служащих. Крещен в храме Успения Божией Матери города Алмалыка в 1990 году.

В 1986-1996 гг. обучался в средней школе № 11 г. Алмалыка. В 1996-1998 гг. обучался в межъепархиальном духовном училище Ташкента.

В 1998 г. переехал в Великий Новгород, откуда по благословению архиепископа Новгородского и Старорусского Льва был направлен на учебу в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. В 2005 г. после окончания академии направлен в Новгородскую епархию.

20 июня 2005 г. в Георгиевском соборе Юрьева мужского монастыря г. Великого Новгорода архиепископом Новгородским Львом рукоположен в сан диакона; 21 июня зачислен в число братии Юрьева монастыря; 27 июня в Крестовоздвиженском соборе Юрьева монастыря архиепископом Львом пострижен в монашество; 1 июля в Варлаамо-Хутынском монастыре архиепископом Львом рукоположен в сан иеромонаха.

1 сентября 2005 г. назначен преподавателем предметов «Общецерковная история» и «Патрология» в Новгородском духовном училище. 23 ноября 2006 г. назначен на должность инспектора Новгородского духовного училища.

1 июня 2008 г. назначен исполняющим обязанности наместника Юрьева монастыря.

Решением Священного Синода от 16 апреля 2016 г. (журнал № 7) избран епископом Юрьевским, викарием Новгородской епархии.

21 апреля 2016 г. за литургией в Софийском соборе г. Великого Новгорода митрополитом Новгородским и Старорусским Львом возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 23 апреля 2016 г. в Тронном зале Храма Христа Спасителя в Москве. Хиротонисан 3 мая за литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Богослужения возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-портрет
Арсений (Перевалов) Епископ Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии
Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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