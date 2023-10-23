Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму

Президент России Владимир Путин поручил митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) продумать и представить предложения о важных и нужных для крымчан изменениях в жизни полуострова. Об этом сообщил владыка Тихон в ходе пресс-подхода 21 октября, сообщается в группе митрополита в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Крымская митрополия
«Владимир Владимирович поручил мне продумать, что здесь (в Крыму – ред.) можно сделать достойного, интересного и важного для людей на основе бесценного сокровища — Херсонеса», — заявил митрополит Тихон.
Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.
Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.
Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.