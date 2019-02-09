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Проект «Наши древние храмы» позволит привести в порядок фасады церквей Пскова и близлежащих деревень

28.02.2019 16:26|ПсковКомментариев: 1

Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» позволит привести в порядок фасады церквей Пскова и близлежащих деревень. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заместитель председателя - начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Алексей Наливко.

По его словам, на территории области порядка 380 памятников религиозного назначения. Большая их часть нуждается в реставрации, а финансовые возможности ограничены. «В этом смысле проект «Наши древние храмы» очень важен», - отметил чиновник. Учитывая высокую стоимость работ, проект, по его словам, позволит привести в порядок церковные фасады. Это прежде всего побелка, так как все остальные работы уже считаются реставрационными.

По словам Алексея Наливко, комитет будет в рамках своих полномочий оказывать помощь в реализации проекта, сопровождать его и присутствовать при проведении работ.

Кроме того, он напомнил, что в конце года были внесены поправки в закон, согласно которым работы на объектах культурного наследия могут проводиться волонтерами. На часть проектов уже имеется проектная документация.

Между тем, помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона и глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов подчеркнул, что в рамках проекта будут согласовываться все действия волонтеров, в том числе в части закупки отделочных материалов.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Проект «Наши древние храмы» Реализация проекта «Наши древние храмы» будет учитывать погодные условия Проект «Наши древние храмы» позволит привести в порядок фасады церквей Пскова и близлежащих деревень Псковская епархия: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» ориентирован исключительно на пользу Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» в Псковской области планируется завершить к Дню славянской письменности Протоиерей Дмитрий Куминов: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» - место совершения повседневных чудес Участие в волонтерском проекте РПЦ «Наши древние храмы» не имеет возрастных ограничений 30 псковских храмов будут обновлены в рамках волонтерского проекта РПЦ «Наши древние храмы»
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