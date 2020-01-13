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Церковь Дмитрия Солунского. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Пскове насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

Мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Продолжает проект «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи» публикация о церкви Димитрия Солунского Мироточивого, которую подготовил студент 3 курса направление Теологии ПсковГУ Стас Калинин.

Каменная церковь во имя Святого Великомученика Димитрия Солунского была построена в 1534 году как монастырская. Дмитриев монастырь в поле, на левом берегу Псковы, примерно в километре от стены Окольного города, то есть вне посада, известен с XV в. В 1615 году он был разорен шведами, но затем восстановлен и приписан к архиерейскому дому.

В 1782 году на средства псковского купца Вуколы Евстафьевича Поднебесного был построен придел, освященный во имя Введения во храм Богородицы. Позднее церковь хотели снести, но Святейший Синод запретил это делать, и уже к 1864 году была построена новая колокольня, которая имела семь колоколов, и был перестроен придельный храм.

На тот момент в церкви было два престола: главный – Святого Великомученика Дмитрия Солунского Мироточивого, и придельный – Введения Пресвятой Богородицы во Храм.

Ранее в храме находился образ Святого Великомученика Дмитрия Солунского, который, по преданию, был написан в память об избавлении Пскова от войск Стефана Батория.

После революции, несмотря на проведение активной антирелигиозной компании, церковь святого Димитрия Мироточивого продолжала оставаться действующей.

Во время немецкой оккупации в Псков прибыла православная миссия Русской зарубежной церкви. Среди прочих миссионеры открыли в городе Димитриевскую церковь. После войны Димитриевская церковь продолжала оставаться действующей, и в конце 1980-х годов являлась одним из пяти действующих православных храмов Пскова.

Храм великомученика Димитрия Мироточивого в Пскове – единственный, где в 40–80-е гг. XX в. можно было покрестить детей, помимо Троицкого собора.

Рядом с церковью находится старое Дмитриевское кладбище, которое стало формироваться ещё в начале XIX века. Здесь хоронили монахинь Старо-Вознесенского монастыря. Справа от церкви находится могила митрополита Псковского и Порховского Иоанна (Разумова), келейника Патриарха Сергия, с 1954 по 1987 гг. возглавлявшего Псковскую епархию. Так же на кладбище погребены многие известные псковичи: Михаил Александрович Назимов, родственники декабриста Ивана Пущина, купец Федор Михайлович Плюшкин, директор народных училищ Псковской губернии Илларион Николаевич Скрыдлов (отец адмирала Николая Илларионовича Скрыдлова, убитого в Петрограде в 1918 г.) и др.

Часть кладбища по решению Псковской духовной консистории была отделена оградой для захоронения лиц католического вероисповедания.

В настоящее время церковь Димитрия Мироточивого также является действующей. Она отгорожена от современной застройки каменной стеной с одной стороны и полосой берега Псковы — с другой, церковь сохраняет черты типично-псковского посадского монастырского ансамбля.

Фото: Вадим Боченков