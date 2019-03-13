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Не хлебом единым: рецепты постных блюд псковских монастырей

Фото: https://www.pravmir.ru

Супы, каши, котлеты, запеченные овощи, винегрет, самбук, вкуснейшие желе и даже торты! Вы думаете, это меню русского ресторана где-нибудь в центре города? Ничего подобного: на самом деле это блюда, которые готовятся на кухнях псковских монастырей во время Великого поста.

Да-да, речь идет о времени, когда на долгие семь недель верующие люди отказываются от мяса, рыбы, яиц, молока, творога во имя благой цели - вспомнить о душе и приблизиться к Богу (что говорит об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), читайте в его недавнем интервью).

Но постное меню - не значит скудное. Как разнообразить рацион во время Великого поста, сделать его богатым витаминами и очень аппетитным, нам рассказали в Снетогорском и Елеазаровском женских монастырях.

Просто и со вкусом

Фото: https://www.pravmir.ru

Прежде всего, надо подчеркнуть: мера поста у всех разная. Зависит она от многих условий, которые верующий человек может и даже должен обсудить со священником. Например, маленькому ребенку, да еще после болезни, можно и нужно давать мясную пищу. То же касается беременных и кормящих женщин, больных людей.

Традиционно самыми строгими считаются первые пять дней Великого поста, когда соблюдается «сухоядение»: есть можно только постную холодную пищу без масла, пить - не подогретое питье. В Снетогорском монастыре, например, на этой неделе рацион состоит преимущественно из картошки в мундирах, квашеной капусты, компотов, фиников, томатного сока, консервированных овощей, чая, хлеба - все это требует минимума занятости на кухне, оставляя больше времени для молитв.

«В субботу-воскресенье появятся первые послабления, - рассказывает монахиня Снетогорского монастыря, матушка София. - Мы начнем готовить блюда с растительным маслом, более сытные. После Литургии Преждеосвященных даров, в среду и пятницу можно будет впервые отведать суп. Готовим супы овощные, грибные, на геркулесе, все они, особенно последний, очень полезны для желудка. Не хуже мясных получаются постные щи и борщи».

Для восполнения белковой пищи в отсутствие мяса часто на постном столе в монастырях появляются блюда на основе бобовых - фасоли (в том числе стручковой), гороха, чечевицы - из них готовят разнообразные пюре, котлетки, густые супы. Популярны также соевые и морепродукты (креветки, кальмары).

Великий пост приходится на весну - период авитаминоза. Для того чтобы порадовать организм полезными микроэлементами, рекомендуется не забывать о блюдах из овощей. Например, из сельдерея можно делать соки, добавлять его в супы, тыкву можно тушить, запекать, делать из нее вкуснейшие оладушки. А сколько существует рецептов приготовления картошки - и не сосчитать! Пригодятся во время поста и консервированные заготовки (соленые огурцы, лечо, пюре). Кроме овощей, постный рацион должен содержать и фрукты: бананы, яблоки, груши, разнообразные варенья.

Что касается сладкого, то в монастырях во время поста часто едят прокрученные через мясорубку сухофрукты с орехами и медом. Даже коврижки и торты пекут - существуют ведь постные сливки! Но, как подчеркивает матушка София, цель здесь - не услаждение вкуса, а подкрепление сил.

К столу!

Скриншот: https://www.instagram.com/pskovo_pechersky_monastery/?hl=ru

В зависимости от того, праздничный или будний день на календаре Великого поста, блюда на монастырских кухнях готовят разные. Но чаще всего основной принцип выбора блюда - его простота и недороговизна.

Вот каким замечательным рецептом котлет из перловой каши поделилась с нами монахиня София из Снетогорского монастыря. По ее словам, блюдо получается очень сытным и настолько вкусным, что те, кто едят такие котлеты впервые, не могу понять, из чего же они сделаны!

Все предельно просто: варим обычную перловую кашу. Делаем зажарку - лук с морковкой, смешиваем ее с кашей. Затем пропускаем все это через мясорубку. При желании для густоты можно добавить несколько ложек муки и немного сушеных грибов. Не забываем о приправе, можно украсить вкус добавлением чеснока. Печем как оладьи.

Кулинарными советами поделилась с нами и матушка Евфросинья из Елеазаровского монастыря. Она, кстати, заметила, что очень любит именно постную кухню. «Интереснее готовить, - объясняет она. - Можно запечь овощи, делать желе, свекольные, морковные котлетки, делать коктейли на соевом молоке, постные голубцы, где в качестве начинки использовать рис, кукурузу и морковь. Можно даже выпечку делать - на вкус ее не отличишь от обычной. Медовые коврижки с орехами, даже тортики!».

Конечно же, мы не могли не узнать рецепт постного торта. Правда, количество ингредиентов рассчитано на число монахинь Елеазаровского монастыря (их более 40) - так что уменьшайте пропорционально необходимому числу порций и запоминайте!

Сахар - 8 стаканов

Какао - 2 стакана

Соль - 1 ч.л.

Растительное масло - 1,2 л

Кофе - 8 ч.л.

Вода - 8 стаканов (можно поменьше)

Мука - 12 стаканов

Ванилин - 2 ч.л.

Разрыхлитель - 16 ч.л.

Все ингредиенты смешать, разлить по формам и отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 30 минут. Печем несколько коржей. Смазываем их вареньем, разведенным с водой (можно заменить на вино).

Готовим крем на постных сливках (их можно купить в любом крупном супермаркете). Постные сливки взбить. Желатин развести по инструкции, растопить на водяной бане или в микроволновке, помешать до растворения и оставить на 15 минут. Затем влить в сливки и перемешать. Получившимся кремом быстро промазать корж.

Еще одно вкусное блюдо постного стола, богатого глюкозой, - самбук. По сути это крем-суфле, который очень легко приготовить и в домашних условиях. Манную кашу (варим на соевом молоке или смеси лимонного и любого фруктового сока) взбиваем в густую пену. Добавляем оставшийся лимонный и любой фруктовый сок (например, яблочный). Ставим в холодное место.

И напоследок - еще один сытный рецепт, которым поделилась с нами матушка Евфросиния. Сырую свеклу чистим, режем крупными кусочками, укладываем в сотейник. Сверху укладываем помидоры и лук, также крупно нарезанные. Добавляем растительного масла (воду добавлять не надо!) и отправляем наше блюдо в духовку минут на 40. Желательно периодически приглядывать за овощами - чтобы они сохраняли сочность, можно в процессе запекания убавить огонь и накрыть сотейник крышкой. Получится очень вкусно!

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Напомним, самый длинный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений Великий пост продлится почти 50 дней и завершится одним из главных христианских праздников - Пасхой. В этом году она отмечается 28 апреля.

Так что если вы приняли решение поститься, стоит хорошенько продумать свой рацион «до первой звезды». Как говорил именитый батюшка, старейший клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Иоанн Миронов (родом из нашего псковского поселка Шабаны, говорят), «Богу нужны не валящиеся, а молящиеся».

Кстати

Во время Великого поста рыбу разрешается есть только два раза - на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (21 апреля). В эти дни рыбу можно есть как в вареном, так и в жареном виде, а если вы поклонник японской кухни - можете побаловать себя суши.

Виноградное вино можно пить в умеренных количествах по субботам и воскресеньям (кроме субботы на Страстной седмице).