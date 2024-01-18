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Невского причислили к лику святых за защиту православной веры — иерей Максим Васильев

Князь Александр Невский был причислен к лику святых не за ратные подвиги, а за защиту православия на Руси. Об этом рассказал клирик псковского храма святого благоверного князя Александра Невского иерей Максим Васильев на круглом столе «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)», который прошел 18 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нет ни одного святого, который был бы назван таковым за ратные подвиги. Александр Невский наречен святым за защиту православной веры. Данные события важны не только с точки зрения защиты территорий, но и с точки зрения защиты православия», - отметил Максим Васильев.

Он добавил, что этот факт никак не умаляет заслуг Александра Невского как талантливого полководца, одержавшего победу в противостоянии с крестоносцами.

Напомним, на круглом столе прозвучали также доклады сотрудников Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области. В заключение слушателям и участникам представили выпуск программы «Истфакт» «В поисках Вороньего камня».

18 апреля отмечается День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.