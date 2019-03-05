Культура

Мединский рассказал о возможности включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятников Псковской области

Недостаточное представление России в списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - это несправедливость, страна намерена расширить свое присутствие в нем. Об этом заявил журналистам министр культуры России Владимир Мединский, который прибыл во французскую столицу с рабочим визитом.

«Россия, как исторически сложилось в годы холодной войны и в 1990-е года, она по количеству памятников наследия находится не на первых местах, сильно проигрывая другим европейским странам, - цитирует министра ТАСС. - Но мы этот недостаток постепенно исправляем. За последние несколько лет три новых объекта из России вошли в список ЮНЕСКО. В этом году рассматривается 4-й объект - это наследие Пскова и памятники Псковского кремля».

На фото: министр культуры России Владимир Мединский в Псковской области. Снимок из архива

«Это такая тенденция - мы боремся за включение новых объектов в список ЮНЕСКО. Мы надеемся, что наши заявки на Псков будут поддерживаться», - заявил он, напомнив о том, что у России очень хорошие рабочие отношения с этой организацией.

Министр пояснил, что речь идет о целом перечне памятников, находящихся, как в центре города, так и расположенных неподалеку, в том числе объектов в древнем городе Изборск, отдельно стоящих храмов вокруг Пскова. Мединский напомнил, что псковская земля - это одно из исторических «мест, где начиналась Россия».