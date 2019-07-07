Культура

Владимир Аристархов: Внесение в список ЮНЕСКО позволит сохранить памятники Псковщины

Наконец-то памятники Пскова получили признание на таком высоком уровне. Это огромная ответственность, и возможности, которые откроются для области. Об этом заявил директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва Владимир Аристархов сегодня, 11 июля, на пресс-конференции по итогам заседания комитета ЮНЕСКО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Внесение в список ЮНЕСКО позволит сохранить памятники Псковщины, подчеркнул спикер.

По словам Владимира Аристархова, в список ЮНЕСКО внесено не так много памятников, и то, что псковские памятники вошли в него, - несомненно значимое событие.

Спикер считает, что тема сохранности памятников Псковской области достойна особого внимания.

Владимир Аристархова заявил, что туризм - один из моторов экономического развития, Псковская область перенасыщена культурными памятниками, для Псковского региона включение с список ЮНЕСКО безусловно важно.

«Я уверен, что в Псковской области есть еще много не менее интересных объектов. Все зависит от активной позиции жителей, администрации региона, общественных организаций, властей. Совместными усилиями мы могли бы еще попытаться включить псковские памятники в список культурного наследия ЮНЕСКО», - заключил спикер.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».