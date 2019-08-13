Культура

Раскопки подтверждают уникальность поселения эпохи викингов у деревни Горожане

Более 500 индивидуальных находок было обнаружено археологами во время раскопок поселения эпохи викингов у деревни Горожане в Новосокольническом районе. Об этом сообщил руководитель раскопок Антон Романовский сегодня, 15 августа, на пресс-конференции, приуроченной к Дню археолога.

Фото из соцсети ВКонтакте

«У нас есть своя методика - мы просеиваем землю через сито и при необходимости промываем», - рассказал археолог.

По словам Романовского, основная часть находок - бусы, в основном, из стекла, но также были обнаружены фрагменты из горного хрусталя и сердолика, и бисер.

Интересная находка - 11 серебряных восточных монет - дирхем, которые чеканились в государствах Арабского халифата до середины X века.

Археолог подчеркнул, что на данном раскопе впервые обнаружены изделия из кости - например, спил рога и орнаментированная костяная рукоять, накладка на роговой гребень.

«Находок из кости обнаружено немного, но в этом году они впервые у нас появились, прокомментировал спикер. - Статус данного поселения как уникального памятника с каждым годом подтверждается, мы дальше будем продолжать работы на нем».

Напомним, археологи называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. По мнению ученых, на месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.