Культура

Псковские археологи рассказали о находках с раскопок у Поганкиных палат

В настоящее время в Пскове проводятся раскопки у Поганкиных палат. Интересными находками с раскопа делятся археологи на странице Археологического центра Псковской области в Инстаграм.

Археологи обнаружили пробку из цветного металла на стеклянном штофе с изображением Розы Тюдоров от дорогого спиртного, перстень-печатку с романтической надписью, датируемый XVI веком, из усадьбы до строительства палат.

Также интересны находки инструмента неизвестного назначения и крест с изображением распятия и святых, доспешная пластина XVI века, печной изразец с изображением польского герба из дома Поганкиных.