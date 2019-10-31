Керамика XII века и свинцовая печать найдены на раскопках улицы Леона Поземского в Пскове

Первыми результатами археологических работ в зоне реконструкции улицы Леона Поземского поделился Археологический центр Псковской области в своем Instagram.
«В раскопе на улице Волкова мы вышли на уровень культурных отложений XII века, о чем говорят находки керамики того времени и вислая свинцовая печать полоцкого епископа Дионисия», - пишут археологи в социалных сетях.
Известно, что епископ Дионисий жил во второй половине XII века, канонизирован Русской Православной церковью в лике святителя.
Напомним, в связи с проведением работ в рамках реализации проекта реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове с 9.00 15 октября до 24.00 15 декабря закрывается для движения автотранспорта участок улицы Волкова от улицы Поземского до улицы Труда.