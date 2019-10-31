Культура

Псковское МЧС предоставило оборудование для противоаварийных работ на кровле Гремячей башни. ФОТО

ГУ МЧС России по Псковской области предоставило необходимое оборудование для организации работ по ремонту кровли Гремячей башни. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова.

«Комитетом выдано разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ по ремонту кровли на объекте культурного наследия федерального значения "Гремячая башня". Работы выполняются силами подведомственного комитету автономного учреждения "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области" на основе разработанной рабочей документации», - сообщила она.

При содействии администрации Псковской области и ГУ МЧС России по Псковской области получено необходимое оборудование для организации работ и обеспечения доступа специалистов, в том числе альпинистов, на кровлю Гремячей башни, добавила Наталья Тихомирова.