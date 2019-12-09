Культура

Капелла ПсковГУ: петь нельзя молчать

Говорят, когда представители Монреальского классического хора начали разыскивать в Пскове местный академический хор для реализации своего масштабного проекта «Хоровые сезоны. Россия - Канада», они столкнулись с проблемой: им сказали, что такого хора в Пскове нет. Хорошо, что частные контакты в итоге вывели организаторов на капеллу ПсковГУ - коллектив с 15-летним стажем и множеством крупнейших концертов за спиной, включая губернаторские приемы, международные конкурсы и Ганзейские дни Нового времени. За месяц участники капеллы разучили сложнейшее классическое произведение - Реквием Осипа Козловского - это при том, что у многих артистов нет за плечами даже начального музыкального образования.

Тогда, в июле, капеллане еще не знали, что через каких-то три-четыре месяца репетировать по-прежнему, как раньше, они уже не смогут...

Образцово-показательные

В советское время Псков сохранял славу хорового края, закрепившуюся за ним после проведения первого в России певческого праздника в 1911 году. В 1970-80-х в городе работали хоры медиков, сотрудников Псковхимлегмаша, хор автомобилистов, ветеранов, студентов. В суровые 90-е горожанам стало не до пения, коллективы распались и в большинстве своем уже не были восстановлены.

В 2004 году по инициативе тогдашнего ректора Валерия Лещикова в Псковском пединституте объявили набор в капеллу. Ее руководителем стал Николай Мишуков, музыкант, педагог, псковский композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Пскова. В 2011 году на смену ему пришла Татьяна Сосницкая.

С первых же дней принципиально важной стала идея: на прослушивание в капеллу может приходить любой студент, даже тот, который не заканчивал музыкальную школу. Так в коллективе объединились самые разные ребята, от первокурсников до выпускников.

«Я точно не ошибусь, если скажу, что у капеллан хор оставил самые яркие впечатления студенческой жизни, - вспоминает Илона Васильева, занимавшаяся в капелле в 2006-2011 году, а также в 2016-2018 гг. - Когда я пришла в хор, там было больше 80 человек. Я отсидела в очереди на прослушивание 2 часа и очень боялась, что меня не возьмут. Хотя за плечами были детский хор и вокальный ансамбль. Николай Михайлович Мишуков казался очень строгим!»

«Желающих было очень много, Николай Михайлович лично каждого слушал и решал, принять или нет, - рассказывает Елена Новикова, также бывшая участница капеллы. - При этом состав хора насчитывал человек 70 - то есть дефицита голосов не было. Несмотря на всю свою занятость на факультетах, репетиции старались не пропускать. Даже расписание пар составлялось таким образом, чтобы все студенты имели возможность быть на репетициях дважды в неделю. Универ всегда шел навстречу, считая коллектив важным для вуза. Петь в капелле было престижно, если так можно сказать. Ведь у других российских университетов есть собственный хор - руководство псковского университета тоже считало необходимым его иметь. Я считаю, что это хорошее дело для студентов. Мы знакомились с музыкой, становились к ней причастными, совершенствовали свои навыки, находили друзей и даже мужей или жен (знаю много пар из капеллы, которые впоследствии поженились), имели большое число единомышленников по увлечению... Было здорово, одним словом».

Жизнь капеллы была насыщена событиями: выступлениями, участием в конкурсах. А сколько поездок совершили молодые артисты! Санкт-Петербург, Белоруссия, Киев, Великий Новгород - везде принимали с любовью и уважением к таланту. Но главное - они были вместе. «В жизни капеллы было много радости, были и печали, - говорит Илона. - В апреле 2010 года мы направлялись в Киев на гастроли. В 12 ночи друзья-хористы всем автобусом пели мне «Happy birthday», а в 8 утра тем же составом мы лежали в кювете под Черниговом. Не все были целы, но, к счастью, все живы. И именно в этот день я прочувствовала, что такое наш хор. Как в критической ситуации все помогали друг другу, как вытаскивали друг друга через люк, как в синяках и гематомах со слезами на глазах прямо на месте аварии пели «Мiсяц на нэби», проводив на скорой тех, кто не отделался ушибами. После мы называли наш хор 39-няшками (столько было хористов в автобусе), а свой двойной день рождения я несколько лет праздновала в очень большой компании».

Интересно, что закончив вуз, ребята не покидали капеллу, продолжая в ней петь. Вот как объяснила это Илона: «Поменялись люди, поменялся университет, но, к счастью, неизменным осталась тяга части молодёжи к искусству и желание почувствовать себя частью чего-то настоящего, пробуждающего красоту и отвлекающего от зачастую не самых приятных реалий жизни».

Грустный юбилей

В этом году, в мае, капелле исполнилось 15 лет, но в новый учебный год коллектив вошел тревожно: в середине сентября администрация университета озвучила новые требования к творческим коллективам, работающим под эгидой ПсковГУ. Руководители должны были составить программы по образовательному типу, защитить их на Ученом совете. Коллективам же предстояло доказать свою состоятельность.

Часть творческих единиц ПсковГУ сразу покинуло стены образовательного учреждения: студенческий «Ахтеатр» перебазировался в Городской культурный центр, «ТВ ПсковГУ» стал городским проектом молодежного телевидения. Капеллане продолжали репетиции. Но лишь до 31 октября. И это несмотря на многочисленные планы и договоренности, в том числе с хором города Нойса о взаимных концертах в Пскове и Германии в будущем году. По словам руководителя коллектива Татьяны Николаевны Сосницкой, занятия прекратились по причине того, что договор, который обычно продлевался со всеми руководителями подобных объединений, не был продлен - по сути, в течение лета и осени она работала бесплатно.

Неделю назад в группе капеллы ПсковГУ во ВКонтакте Татьяна Сосницкая написала: «Мы не думали, что это конец нашему коллективу и нового учебного года не будет». Действительно ли знаменитая капелла прекратила свое существование? Мы обратились за комментариями к проректору ПсковГУ по работе с молодежью Александру Захарову. «Мы никого не распускали, - сообщил он. - Мы не можем распускать творческие объединения - они сами распускаются, сами выступают, сами работают. Мы всячески им помогаем, в том числе капелле. График репетиций, зал, все, что необходимо - все было предоставлено. Руководителю капеллы, которая работает с ребятами, предложили заключить договор в формате дополнительных образовательных услуг. К сожалению, она не хочет в таком формате работать. Раньше был прямой трудовой договор - это не совсем правильно с точки зрения траты финансовых средств. Мы федеральное учреждение и не можем тратить на все подряд и как попало».

Как заметил проректор, он до сих пор не может понять, в чем причина сложившейся ситуации. «Это решение руководителя, - замечает, впрочем, он. - Руководитель - человек сторонний. Если у нее свое видение - пожалуйста, но мы не филармония, чтобы держать соответствующий штат. Большинство студенческих коллективов написали программу дополнительного образования, провели все это через Ученый совет и продолжают работать. Мы все инициативы студентов поддерживаем. Если они есть. Но никто из ребят не приходил и не говорил, что они хотят. Найти нового руководителя? Без проблем - поищем, поможем. Если у них есть свои предложения - мы готовы их рассмотреть. Мы готовы сотрудничать в любом формате».

Информацию о роспуске капеллы Александр Захаров назвал слухами. Он заверил нас в том, что студентам предоставляется все, что необходимо для творческих инициатив. Более того - в университет появились и новые проекты, например, шахматный клуб. «Мы пытались связаться с этими студентами, но руководители ограничили наше общение, - замечает проректор ПсковГУ. - Если решил театр быть самостоятельными - будем новые студии формировать. Танцевальные коллективы все работают. Большинство преподавателей даже не просят никаких оплат за свою работу. Это студенческая инициатива в том виде, в каком она должна быть: мы предоставляем зал, мы ребят отправляем на конкурсы, в рамках мероприятий награждаем, даем возможность приобретать костюмы».

Леди Гага vs Чайковский

Татьяна Сосницкая подтвердила слова Александра Захарова: капелла не распущена. Вместе с тем в том виде, в каком коллектив существовал прежде, продолжать работу он не сможет.

«Условия, которые были предложены г-ном Захаровым, не соответствуют нашим представлениям о том, как и по каким правилам должен жить наш коллектив, - подчеркнула Татьяна Сосницкая. - Главная проблема - в договоре. От меня потребовали до его заключения написать программу по образовательному типу, при этом количество часов мне не сообщили. Как я распишу программу на целый год, не зная количество часов? Я могу одно произведение год учить - такова специфика музыки. Чем я могу наполнить программу, если у нас из занятия в занятие одна и та же работа: мы учимся вокально-хоровым навыкам, формированию звука, учим партии - это кропотливая огромная работа. Как это писать? На мои вопросы мне сказали: «Пишите, что хотите!». Требование создать такого рода программу я считаю по меньше мере странной, поскольку капелла не является структурным подразделением университета, дающим дополнительное музыкальное образование. Капелла - самодеятельный художественный коллектив. Мы не готовим дипломированных музыкантов, и мы прекрасно обходились без этой программы в течение 15 лет».

Вопросы у руководителя капеллы возникают и в связи с тем, кто будет оценивать программу (в составе Ученого совета университета нет музыкантов). Кроме того, если договор будет заключен, то, согласно его условиям, оплата труда будет производиться из расчета количества часов. Для сравнения: прежде руководитель капеллы получала оклад в размере 10000 рублей (на руки 8700 рублей). Новые условия оплаты, по словам Татьяны Сосницкой, озвучены не были. Но если исходить из почасовой оплаты, то сумма ее вознаграждения составит порядка 1800-1900 рублей (из расчета двухчасовых занятий дважды в неделю).

Фото: lica-pskova.ru

Как говорит Татьяна Сосницкая, проректор по работе с молодежью ПсковГУ и вовсе сказал на общем собрании, что «надо всем проявить патриотизм и работать бесплатно». «Это уже мем для меня, - говорит она. - Я ему тогда сказала при всем честном народе: покажите пример патриотизма, откажитесь от зарплаты, и я пойду за вами». Собственно, концертмейстер из коллектива уже ушел, не захотев работать на бесплатной основе.

Предложение доказать состоятельность коллектива также вызывает недоумение у капеллан: «Мы 15 лет работаем, без программ, имеем звание Народного коллектива, много наград и грамот», - говорит Татьяна Сосницкая. Хор неоднократно участвовал в губернаторских приемах, стал первым исполнителем гимна России в Пскове и кантаты композитора А.Меркулова, посвященной княгине Ольге, представлял Псков в крупнейших международных проектах и конкурсах - пел сценический вариант оперы Бородина «Князь Игорь» (дирижер Геннадий Чернов), в Литве стал бронзовым лауреатом хорового конкурса. В составе Сводного хора ребята выступали на Ганзе в июне этого года, с хором Монреаля в августе, участвовали в конкурсе хоровых коллективов Северо-Запада России в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга им.М.Глинки в сентябре. И это - не считая многочисленных выступлений на сцене родного ПсковГУ.

Недопонимание между новым руководством университета и капеллой возникло также на почве репертуара. ВРИО ректора Наталья Ильина, которая когда-то, кстати, пела в народном хоре, предложила согласовывать с ней репертуар капеллы. «Мы рады, что у нас такой творческий ректор. Но мы академический хор, и, наверное, с нашим опытом и вкусом, мы лучше имеем представление, что ребятам петь, - уверена Татьяна Сосницкая. - По мнению проректора по работе с молодежью, наш репертуар должен быть близок студенчеству: он считает, что это, например, песни Леди Гаги. Но опыт говорит об обратном: репертуар капеллы состоит из классических хоровых произведений русских советских композиторов. Много поем народной музыки, понимая, что она - национальное достояние страны. Мне трудно комментировать позицию нового проректора».

Удивляет руководителя капеллы и требование руководства университета довести коллектив до такого профессионального уровня, что любой из его участников мог бы руководить капеллой или детским хоровым коллективом. «Наш принцип со дня создания - принимать ребят любых, в том числе без музыкального образования. И вдруг такое заявление. Вы знаете, сколько этому надо учиться? Школа, училище и консерватория: образование музыканты получают дольше всех, а г-н Захаров хочет, чтобы студент приходил в капеллу два раза в неделю, затем встал и начал дирижировать», - поясняет Татьяна Сосницкая.

Наконец, камнем преткновения в общении ректората и капеллы стали выпускники университета, продолжающие петь в составе коллектива. Руководство вуза сообщило, что может оплачивать только работу за студентов, если в коллективе поют выпускники. А следовательно, Татьяна Сосницкая должна выигрывать гранты и оплачивать занятия каждого выпускника за использование площади, которую предоставляет университет.

Не помогло наладить диалог и письмо Татьяны Сосницкой в адрес губернатору - обращение перенаправили в Государственное управление образования Псковской области. В ответе чиновников они не прочитали ничего нового, кроме фразы, которая стала последней каплей: «По информации университета, в ходе встречи с врио ректора Ильиной 29 ноября вам было предложено заключить договор с руководством университета и работать в прежнем формате на прежних условиях». Как говорит Татьяна Сосницкая, такого предложения ей не поступало.

Со слезами на глазах

В настоящий момент капелла не репетирует. «Мне все ребята пишут: время в капелле было лучшим, - говорит Татьяна Сосницкая. - Чтобы подготовиться к концерту с хором Монреаля, мы репетировали весь июль. Когда они нас услышали, то спросили, в каких музыкальных колледжах мы учимся - они не могли поверить, что мы любители. У нас особенная атмосфера, дух. Вот, например, наша Алина: когда поет - у нее на лице всегда улыбка, и видно, что человек счастлив. Даже ради одного такого студента работать!»

Алина рассказывает: «На протяжении всех лет в музыкальной школе я ходила на хор, но мы редко выступали на конкурсах, но мне все равно нравилось заниматься. Когда мы на концерте поем, например, «Храни меня, мой талисман», - это до мурашек по коже!»

Аня - бывшая студентка, в капелле чуть ли с первых дней набора. «До капеллы я не любила классическую музыку, слушала попсу. Капелла воспитывает вкус и патриотизм. Это, конечно, пришло не сразу, со временем. Когда ректором был Валерий Николаевич Лещиков, студентам, которые пели в капелле, были поощрения - нам давали стипендию, бесплатное питание для нуждающихся, мы объездили всю область, часто были интересные выступления, выступали на всех конкурсах и вечерах. Люди выходили с наших концертов со слезами и говорили: «Как вы поете!»

Вот что говорит еще одна участница капеллы, Рада: «Когда человек без музыкального образования, и у него получается выучить что-то на слух, - это волшебство. Мы разучиваем произведения, которые зачастую слышим вообще впервые: это очень красивые произведения, интересные, из фильмов, опер. Музыка очень сложная. Таким коллективом может руководить только профессионал. Они не понимают, что дирижер не просто так руками машет. Не понимают, что надо все спеть чисто - и только дирижер может этого добиться. Когда ты поешь в хоре - это ни с чем несравнимо».

Вот мнение еще одной воспитанницы капеллы - студентки Анны: «Три года я в капелле, с первого курса. Без музыки я жить не могу. Творческим людям, музыкантам надо заниматься, а в Пскове нет таких занятий, тем более бесплатных. Мы приходим сюда, Татьяна Николаевна собирает нас всех вместе, и мы поем. Это ж так классно. Мы любим ее! Мы как профессионалы - пашем!»

«Обидно, что в новом университете хор не ценили так, как раньше, - говорит бывшая участница капеллы Елена Новикова. - Безумно жаль, что у нынешних студентов вуза не будет такой возможности. Бесспорно, университет многое потерял - такой замечательный коллектив, приносивший ПсковГУ известность за пределами Пскова. Наблюдая со стороны, вижу, что приоритеты сейчас совсем другие, культурный уровень падает. Читала, что поводом для возмущения со стороны администрации вуза стало привлечение к участию в коллективе выпускников вуза. Это, конечно, абсурд. Для университета должно быть предметом гордости, что даже, закончив его, люди не хотят с ним расставаться. Не знаю, что сказать. Грустно очень, но ожидаемо. Николаю Михайловичу, Татьяне Николаевне и Виктору Сергеевичу низкий поклон за их труд, в который каждый из них действительно душу вложил».

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Сохранится ли дружный коллектив капеллы ПсковГУ или 15-летний опыт успешного хора останется втуне? «Я очень хочу верить в то, что этот островок молодежного хорового пения, который в последние годы берегла и развивала Татьяна Николаевна Сосницкая, не пропадёт с карты Псковской области», - говорит Илона Васильева, одна из бессменных участниц капеллы.

Действительно, регион, задействующий сегодня все ресурсы на заботу о своих храмах, заслуживает сохранения еще одного «храма» - капеллы ПсковГУ (напомним, словом «капелла» изначально в Италии называли небольшие молельни и крохотные церквушки).

Елена Никитина