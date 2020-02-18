Культура

Новый сценический комплекс установят в Зеленом театре к 75-летию Победы

Новый сценический комплекс установят в псковском Зеленом театре на месте демонтированной сцены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов.

По его словам, прежнюю сцену было решено демонтировать в связи с аварийным состоянием. «А у нас впереди 75 лет Победы, и некуда после Парада людей вести. На этом месте будет ровная площадка, выложенная тротуарной плиткой, и установлен новый сценический комплекс с хоровыми трибунами на 1 тыс. человек», - сообщил начальник управления.

Средства на новую сцену, по его словам, будут выделены из регионального и частично городского бюджета. Ориентировочная стоимость - 25 млн рублей.

Прорабатывается вопрос, чтобы новый сценический комплекс установить к Дню Победы. «Если процесс затянется, возьмем сцену в аренду», - заключил Юрий Мартынов.