Культура

Первое видео в рамках акции «Бессмертный полк русской поэзии» пришло из Донецка

Первое видео в рамках международной историко-литературной акции «Бессмертный полк русской поэзии» пришло из Донецка от известного поэта, барда и общественного деятеля Владимира Скобцова, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей России.

На видео Владимир Скобцов читает стихотворение поэта-фронтовика, уроженца Славянска - Бориса Слуцкого ««Голос друга».

Вторым видео, опубликованном на канале акции, стала запись выступления псковича Владимира Иванова со стихотворением Игоря Григорьева «Красуха».

Напомним, международная акция «Бессмертный полк русской поэзии», стартовавшая 9 марта 2020 года, посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлена на увековечивание памяти поэтов-фронтовиков и поэтов-блокадников, а также возвращение российскому читателю их стихов.

Акция проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», получившего поддержку Фонда президентских грантов, и представляет собой поэтический видеомарафон, в котором могут принять участие все желающие, независимо от возраста и страны проживания.

Чтобы стать участником акции, достаточно записать (при помощи видеокамеры, веб-камеры, фотоаппарата, мобильного телефона и т.д.) видеоролик, с декламацией произведения поэта - участника Великой Отечественной войны, либо поэта, проживавшего в Ленинграде в период его блокады (поэта-блокадника), написанное на русском языке и направить его организаторам акции.

Видеоролики принимаются до 6 июня 2020 года.