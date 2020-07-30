Культура

День памяти в «Михайловском» начнут с литии на Ворониче

По традиции завтра, 2 августа, в годовщину смерти легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» молитвой и добрым словом вспомнят сотрудников и друзей музея, которых уже нет с нами. Все желающие, как жители, так и гости Святогорья, вместе с сотрудниками Пушкинского Заповедника могут приехать на литию, которая пройдет на могилах хранителя и его супруги Любови Джалаловны, также много лет отдавшей музею.



На фото: С.С. Гейченко (из фондов музея-заповедника «Михайловское»)

Заупокойная служба на городище Воронич, около музейного Георгиевского храма, начнется в полдень. Отъезд от музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) назначен на 11:30.

Кроме того, в этот день музей приглашает на экскурсию по выставке «В лиловой дымке русские просторы…», подготовленной к годовщине освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков в рамках празднования 75-летия Великой Победы (14:15), а затем на просмотр фильма «В разны годы…» Валентин Курбатов. Воспоминания о хранителе».

Напомним, что эта 22-минутная лента была снята в 2015 году сотрудниками Пушкинского Заповедника Николаем Алексеевым и Денисом Виноградовым. Впервые широкой публике фильм был показан в 2016-м. Вначале им открыли музейные Февральские чтения памяти Гейченко, таким образом отметив объявленный в России год отечественного кинематографа. А два месяца спустя эта работа пушкиногорцев была включена в программу XXII кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине.

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Всем желающим присоединиться к общей молитве и другим событиям этого дня в «Михайловском» напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, а также отмечают, что все будет организовано в полном соответствии с предписанными на настоящий момент санитарно-эпидемиологическими требованиями.