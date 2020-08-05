Культура

Колокольню Троицкого собора в Пскове приведут в порядок к концу 2021 года

Противоаварийные работы проведут на колокольне Свято-Троицкого собора в Пскове до 25 ноября 2021 года. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото из конкурсной документации

Согласно акту технического состояния объекта культурного наследия федерального значения от 6 мая 2020 года, состояние колокольни признано аварийным. Обнаружены трещины в каменной кладке, в местах расположения металлических древних связей по западной стене. Имеются трещины раскрытием до 3, 5, 10 см в северной и южной частях западной стены.

Кроме этого, после снятия аварийных участков осыпающихся и обваливающихся слоев штукатурного слоя, состояние открытой каменной кладки аварийное с утратами камня до 50 см в глубину от лицевой поверхности фасадов. В северной стене, в ее восточной части, обнажилась часть арочной перемычки, существовавшего ранее проема, глубиной до 110 см.

Специалистам предстоит провести на 55-метровом шестиярусном объекте подготовительные работы (археологические раскопки, исследования), расчистить прилегающую территорию от грунта, отреставрировать и укрепить кладку фундамента, сделать отмостки и временные поддерживающие железобетонные конструкции, провести геотехнический мониторинг в ходе противоаварийных работ.

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Приём заявок для участия в конкурсе по определению подрядчика пройдёт до 26 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21 880 387 рублей. Заказчиком работ выступила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.