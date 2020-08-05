Культура

Опубликован список участников заочных конкурсов фестиваля «Словенское поле 2020»

Опубликованы длинные списки участников заочных конкурсов поэтического фестиваля «Словенское поле 2020». По состоянию на 5 августа 2020 года принята 121 заявка на участие, в том числе на очное - 41 заявка, на участие в заочных конкурсах фестиваля - 80 заявок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России, заявки поступили из 34 субъектов Российской Федерации и 5 зарубежных государств (Израиля, Казахстана, Украины, Белоруссии и Донецкой Народной Республики).

Прием заявок на участие в заочных конкурсах фестиваля завершен, однако до 15 августа еще продолжается прием заявок на участие в его очной программе.

Напомним, что фестиваль «Словенское поле» проводится на Псковщине 10-й раз. Впервые он состоялся в 2008 году. В 2020 году фестиваль должен был пройти в 26-28 июля, но в связи с пандемией коронавируса и запретом на проведение массовых мероприятий - был перенесен на сентябрь.

В рамках фестиваля запланированы поэтические чтения, конкурсы, концертная и экскурсионная программы. Традиционно пройдут возложение цветов к памятнику солдату 1-й Мировой войны и приношение земель к Священному холму единения и славы России. Будет проведена акция «Книга в подарок» в рамках которой участники фестиваля передадут свои авторские книги в библиотеку Псковской школы-интерната.

Акция «Книга в подарок» проводится также дистанционно. Для участия в ней любой писатель может до 1 сентября выслать свою книгу в адрес Псковского регионального отделения Союза писателей России: 180000 г. Псков, ул. Ленина, д.3. Автограф на книге приветствуется. Возрастная классификация книг должна быть не выше 12+, согласно возрастной классификации информационной продукции в Российской Федерации.

Конкурсная программа включает традиционный конкурс исторической поэзии «Словенское поле» и конкурс духовной лирики «Свет обители», посвященный 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Конкурс «Свет обители» по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Фестиваль «Словенское поле - 2020» проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.