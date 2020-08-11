Культура

Супротив пиксельного князя не попрешь

В Пскове состоялось народное голосование по выбору макетов художественных граффити для оформления технических сооружений в Пскове. Мероприятие прошло в рамках фестиваля граффити и стрит-арт культуры «Плеск». Макеты выбраны, победители определены, но в социальных сетях, и даже на сайте губернатора, традиционно вспыхивает holy war. Носит ли недовольство среди псковичей массовый характер и как чувствуют себя граффитисты в Пскове, выяснил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Один за всех

Итак, на сайте губернатор60.рф пскович решил высказать позицию жильцов домов №11 и 22 на улице Алтаева и домов № 62 и 62а на улице Инженерной относительно организации голосования по выбору лучшего макета граффити, которое, напомню, проводилось на портале «Мой дом».

Такое граффити появится на стене технического здания во дворе дома №11 на улице Алтаева в Пскове

«Нигде, кроме интернета, об этом голосовании нет и речи, - посетовал мужчина. - Необходимо провести повторное голосование среди жителей этих домов, а не в интернете, сделать поквартирный опрос среди собственников соседних домов. Ибо им же [жильцам близлежащих домов] с этим рисунком в последствии многие и многие годы жить, а не всему остальному городу».

В общем, негодующий пскович попросил у властей отменить результаты интернет-голосования [наивность 80-го уровня] и провести открытое голосование/опрос среди жильцов указанных выше домов с предоставлением макетов.

«В наших дворах много возрастных жителей, которые не являются пользователями интернета и не могут проголосовать, и которые как раз будут больше всего наблюдать сей рисунок в свое свободное время», - добавил пскович.

Техническое здание, на котором появится образ князя Александра Невского

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская указала на удобство такого интернет-голосования. «Чтобы граждане активнее принимали участие в решениях, которые касаются благоустройства города, нужно, чтобы они зарегистрировались на портале «Мой дом», - подчеркнула она.

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Наталья Плявинская напомнила, что муралы на дома наносятся после согласования с жильцами. Но при нанесении граффити на технические сооружения мнение жителей пока учитывается только в рамках подобного интернет-голосования.

Победители

Для наглядности ниже представлены все 11 макетов-победителей. Так будет выглядеть граффити на здании возле школы №18 на улице 23 июля.

«Облачные олени» появятся рядом со школой №23 на улице Розы Люксембург.

Так разрисуют трансформаторную будку напротив школы №12 на улице Труда.

Стену центральной тепловой подстанции на территории школы №26 на улице Байкова оформят именно таким образом.

И вот тот самый пиксельный образ князя Александра Невского, который украсит инженерное здание во дворе дома №11 на улице Алтаева.

«Магнитофон» появится на стене технической постройки возле дома № 42 на улице Льва Толстого.

Контуры домиков нарисуют на центральной тепловой подстанции во дворе дома №21 на улице Инженерной.

А жар-птица на фоне стен Псковского кремля украсит подстанцию во дворе домов №10 и 10а на улице Народной.

Стену объекта во дворе дома №27 на улице Народной украсят черно-белые трамваи.

«Грани» же нарисуют на постройке у дома №49 на Рижском проспекте.

Центральную тепловую подстанцию во дворе домов №10-14 на улице Рокоссовского украсит никто иной, как лось.

К нанесению граффити, как пояснила Наталья Плявинская, художники приступят после 13 августа. Художественный процесс займёт от 2 до 4 дней.

«Ничего себе! Меняется Псков!»

В том, что граффити нанесут профессионально, сомневаться не стоит. Ребята не адепты наивного искусства, а настоящие профессионалы. «Те, кто выиграл конкурс, в большинстве своем уже имеют опыт работы. Они не новички», - рассказал куратор фестиваля «Плеск» Антон Беднов, который профессионально занимается граффити уже более 10 лет.

На объектах в Пскове будут работать художники из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, несколько ребят из Санкт-Петербурга, команда из Московской области и художник из города Чебоксары.

Фестиваль такого масштаба, по мнению Антона, сможет «взбодрить» псковских художников-граффитистов. При этом куратор фестиваля даёт понять, что команда готова к неоднозначным реакциям со стороны консервативных псковичей.

«Я уже знаю, какая будет реакция, какой темперамент у жителей Псковской области, - отметил он. - Когда люди проходят мимо в момент нанесения граффити, то реакция в 99% случаев либо позитивная, либо нейтральная. Никто не подходит и не высказывает негатив, тем более в резкой форме. Приведу пример. Когда работали над одним из первых фасадов, подходила молодежь и говорила: «О! Ничего себе! Меняется Псков!». Такая реакция была самой первой, и я ее надолго запомнил».

А как только обсуждение переходит в интернет, пояснил Антон, отдельные личности начинают «лить» негатив.

Источник: pixabay.com

«Стрит-арт уже давно проник во все города, - заметил он. - От того, что серое техническое сооружение станет ярким, никому хуже не станет. Вообще, нужно повышать лояльность людей к самовыражению молодежи, ее любым творческим порывам».

Никто не застрахован от того, что новые граффити могут закрасить недоброжелатели, рассказал Антон. «Но на моей памяти такого «самосуда», если так можно выразиться, не было», - добавил он. Тем не менее, такие факты случаются, и они весьма расстраивают художников-граффитистов.

Смелый шаг для Пскова

Установки нарисовать граффити, используя знакомые псковичам образы, не было. «У нас свободная тематика. Хотелось дать художникам возможность раскрыть свою индивидуальность. Не ограничивать тематику - смелый шаг для Пскова, поскольку люди здесь переживают за историю, свои корни», - отметил Антон.

Антон Беднов разрабатывал макет с объемными фигурами «Грани». Это граффити появится на техническом здании возле дома №49 на Рижском проспекте. «Это хороший фон, он не давит, а дает позитивную среду. Это кусок яркого геометрического пространства в сером квартале. Он будет привлекать внимание», - подметил художник.

Источник: pixabay.com

Кроме этого, Антон прокомментировал макет граффити, которое нанесут во дворе дома №11 на улице Алтаева: «На мой взгляд, это восхитительная работа! Она создана полностью в авторском стиле. Художник из Петербурга, которого я лично знаю, работает в пиксельной технике».

Что говорят жители

Стоит отметить, что опрошенным жителям во дворе дома №11 на улице Алтаева я показал макет будущего граффити. При этом никто из них не участвовал в голосовании на сайте «Мой дом», поэтому появление во дворе пиксельного князя для них стало новостью, очень приятной.

«Пускай будет. Всё-таки это лучше, чем такие голые стены. Я не против!» - поделилась мнением пожилая (!) жительница дома №11. По ее словам, необходимо не только граффити на техническом здании, но и мурал на самом доме.

Подобные изображения можно наносить на очень большое количество объектов, считает местный житель Дмитрий. «Очень положительно отношусь к подобным вещам», - пояснил он.

«Вообще, на Запсковье подобное необходимо - подчеркнул прогуливающийся с дочерью на детской площадке Сергей. - У нас действительно очень мало всего. На Завеличье те же муралы есть, а у нас?». «В принципе, одобряю», - добавил он, посмотрев на макет.

Удалось встретить и любителей-граффитистов, братьев Сергея и Дениса, один из которых проживает в доме № 11 на улице Алтаева, а второй — в соседнем доме №62 на улице Инженерной. Братья занимались стрит-артом в подростковом возрасте.

«Это реально классная, очень хорошая идея! По крайней мере, будет на что посмотреть. А не на помойку», - отметил Сергей.

«А если это кому-то режет глаза, пускай купят себе очки», - посоветовал Денис, ознакомившись с макетом. «Я уверен, что все соседи за! Все бы согласились!» - подчеркнул его брат.

В 2006 году братья со старшими товарищами нарисовали Псковский кремль на расположенной во дворе трансформаторной будке. В итоге, их граффити закрасили. При этом они надеются, что образ Невского недоброжелатели не тронут.

Денис и Сергей пообещали, что художников, которые вскоре приедут рисовать граффити, никто в обиду не даст.

А житель дома №11 по имени Дмитрий даже согласился оказать им помощь. «Если будет нужна помощь техническая, генератор, сварка, компрессор раздувать краску, еще что-то - пусть обращаются», - отметил он.

«Все воспримут это только положительно. Если местные Бэнкси [английский андерграундный художник стрит-арта] над этим поработают, будет только классно», - добавил Дмитрий.

В итоге противников таких форматов встретить не удалось. Молодежные инициативы продолжают находить широкую поддержку среди большинства псковичей разных возрастов, и стрит-арт стремительно проникает во дворы Пскова.

Михаил Синёв