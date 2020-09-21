Культура

«Жар-птица» стала лучшим граффити в Пскове

«Жар-птица» заняла первое место в голосовании за лучшее граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск» в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Второе место по количеству голосов занимает работа «Прошлое и будущее».

«Сложно выделить одну иллюстрацию из выполненных работ, потому что каждое граффити эксклюзивно и несет свой особый смысл, который закладывал в нее автор. Неудивительно, что третье место разделили сразу два рисунка: "Олени" и "Яркий город"», - отметил глава региона.

«Независимо от распределения мест все художники внесли свой вклад и оставили яркий след в стрит-культуре Пскова. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, благодаря вам мы лучше понимаем, что нравится жителям города», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что для исключения фальсификации результатов были удалены голоса ботов.