Культура

Укрепление фундамента кинотеатра «Октябрь» не может обойтись без археологов

Укрепление фундамента здания кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина в Пскове не может обойтись без археологов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор ГБУК «Археологический центр Псковской области» Марина Кулакова.

«Без нас там нельзя обойтись. Всем в городе известно, что рядом был княжий двор, есть и церковь внизу, и пушечный двор, масса построек», - заметила Марина Кулакова.

Напомним, городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь» после его реконструкции. При поддержке губернатора Пскову удалось получить финансирование на реконструкцию здания из резервного фонда президента – сумма составила свыше 320 млн рублей. Проект необходимо будет реализовать в 2021 году. Зданию требуется укрепить фундамент.