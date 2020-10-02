Культура

Ольга Любимова окажет поддержку в получении средств на реконструкцию Покровской башни

Министр культуры Ольга Любимова окажет поддержку в получении финансирования на реконструкцию Покровской башни. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот объект культурного наследия она посетила в рамках рабочего визита в Псковскую область. Об истории башни министру рассказали губернатор Михаил Ведерников и гендиректор Псковско-Изборского музея Александр Голышев.

Между тем первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вспомнил 2009 год, когда стал губернатором региона. В это время у башни не было шатра, он был уничтожен пожаром в середине 90-х. И реставратор Савва Ямщиков тогда ему сказал, что с восстановления шатра начнется возрождение Псковщины. Шатер был восстановлен в сжатые сроки.

В свою очередь Михаил Ведерников рассказал, что большая работа в части восстановления исторических памятников проведена в рамках подготовки к Ганзейским дням Нового времени. На эти цели было направлено около 2 млрд рублей. Однако кардинально решить вопрос с состоянием Покровской башни не удалось. Он попросил у министра содействия в решении вопроса о выделении средств на реконструкцию. Министр ответила согласием. Она выразила готовность оказать поддержку в получении средств.

Также Ольге Любимовой показали Мирожский монастырь, затем министр оценила набережную реки Великой и решила, что она была отреставрирована недавно.