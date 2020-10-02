Культура

Опыт Псковской области по приобретению автоклубов может быть распространен на всю Россию

Опыт Псковской области по приобретению автоклубов может быть распространен на всю Россию. О таких планах рассказала председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева. Сегодня, 14 октября, она представила модельный автоклуб министру культуры Ольге Любимовой в ходе ее рабочего визита в Псковскую область.

Ранее сообщалось, что заключены муниципальные контракты на поставку 8 специальных автомобилей и комплектов профессионального оборудования для них. Автоклубы будут распределены в культурные центры Псковского, Дедовичского, Пыталовского, Стругокрасненского, Новосокольнического, Себежского, Печорского и Порховского районов.

Каждый автоклуб рассчитан на 15 посадочных мест, в нем есть интернет, световое оборудование и крытая модульная сцена, которая может использоваться отдельно.

«Это наш пилотный проект, и мы готовы презентовать его на Россию»,- сообщила Жанна Малышева министру культуры.

Напомним, комплектация районных учреждений культуры автоклубами является частью федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». На его реализацию в Псковской области из средств федерального бюджета выделено около 32 млн рублей.