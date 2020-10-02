Культура

Проект строительства пешеходных переправ через Пскову представили Ольге Любимовой

Министру культуры РФ Ольге Любимовой представили проект строительства двух пешеходных переправ через Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Сегодня, 14 октября, министр находится с рабочим визитом в Псковской области.

Ольга Любимова отметила, что строительство пешеходных переправ позволит закольцевать многие туристические маршруты, а также увеличить популярность всех исторических объектов по обе стороны Псковы. Кроме того, она обратила внимание, что данный вопрос необходимо детально обсудить с экспертным сообществом.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что специально для этого в регионе создан Совет по охране объектов культурного наследия, куда вошли местные общественные деятели, специалисты, федеральные эксперты.