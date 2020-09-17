Общество

Горожан пригласили к обсуждению вариантов моста через Пскову. ФОТО

На заседании регионального Совета по охране культурного наследия 15 сентября были представлены эскизы пешеходного моста через Пскову, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать «сердце города» еще более компактным и комфортным для прогулок. Проект моста предстоит не только разработать, но также обсудить и согласовать.

Эскизы подготовили псковские архитекторы и студенты Московского архитектурного института (МАРХИ). В официальной группе администрации Псковской области в соцсети «ВКонтакте» объявлено обсуждение эскизов. Пользователям предлагают в комментариях высказать свое мнение и поделиться, какой вариант им больше всего понравился.

Мост из стекла и металла оснащен поворотным механизмом, который позволяет при необходимости открыть русло Псковы и пропустить судно.

Мост из белого металла со стеклянными панелями ограждения поддерживают с одной стороны шесть опор. По мнению автора, воздушный и легкий мост впишется в исторический пейзаж, но внесет в него современный акцент.

«Нижние решетки», существовавшие между Плоской и Высокой башнями в устье Псковы в XVI веке, построенные из стеклянных блоков. Такой мост будет отсылкой к историческому облику Кремля и плавно впишется в существующую панораму.

Еще один мост из стекла и металла. Его отличительная черта - сразу две «дорожки», одна из которых ведет на правый берег Псковы от стен Кремля, вторая - с правого берега набережной.

Мост из изогнутых металлических прутьев белого цвета, которые крепятся к двум балкам.

Этот мост состоит из трапециевидных элементов, расположенных друг за другом. Они имитируют льдины, сбитые течением таким образом, что можно перейти с одного берега реки на другой.

Мост из полимерных материалов с ограждением из стекла состоит из трех частей: велодорожки, пешеходной части и трансформируемой части, максимально приближенной к воде, которая летом может служить причалом для лодок.

Отметим, что пока в комментариях пользователи чаще всего высказываются в пользу восстановления нижних решеток, причем в их историческом виде. Многие отмечают, что мост должен быть максимально незаметный, поэтому отвергают громоздкие варианты.