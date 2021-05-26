Культура

Новый подход к созданию инфраструктуры у объектов культурного наследия применят в Псковской области

Новый подход к созданию инфраструктуры у объектов культурного наследия применят в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на 58-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, депутат Геннадий Григорьев («Единая Россия») указал на то, что грунтовую дорогу к Никандровой Пустыни размывает дождями. «Грунтовые дороги не способны выдерживать нагрузки, туристические автобусы отказываются ездить», - сказал он.

«Абсолютно справедливое замечание. Мы думаем об одном и том же», - ответил глава региона. По словам Михаил Ведерникова, если, например, храм начнут восстанавливать в 2023 году, то регион будет рассчитывать возможности, чтобы к этому году у объекта была создана вся необходимая инфраструктура. В связи с этим в ведомства направлены запросы, какие средства предусмотрены региону до 2025 году, добавил он.

«Такого опыта в стране нет. За этим будущее», - заключил Михаил Ведерников.