Культура

Псковские музыканты поедут на всероссийский фестиваль на деньги поклонников

Группа «Drum&Jazz» представит Псковскую область на масштабном фестивале Ural Music Night. Псковские музыканты выступят на одной из ста площадок фестиваля в Екатеринбурге 25 июня. Своими ожиданиями от предстоящего мероприятия в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове поделилась солистка коллектива Елизавета Степанова.

«Я считаю, что этот фестиваль входит в пятерку самых масштабных фестивалей в России. Он соединяет в себе много направлений - от фолка до "кальянного рэпа". Я горда тем, что нас заметили организаторы. Из 2500 заявок, присланных на фестиваль, отбор прошли только 500. Участие в таком мероприятии - это крутая имиджевая история для нас», - рассказала Елизавета Степанова.

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Также исполнительница отметила, что уже давно рассматривала фестиваль в качестве хорошего образовательного кейса, но заявку на участие в конкурсном отборе подала только в последний день. «Я счастливчик, что уж греха таить. Нет, я не ожидала, что мы пройдем отбор. Я просто взяла и сделала то, что хотела», - поделилась Елизавета Степанова.

Для поездки на фестиваль коллективу требовалась материальная поддержка, 90 тысяч рублей на дорогу и проживание на фестивале для группы собрали ее поклонники. «Вот уже второй раз псковичи нас поддерживают. Псковичи - самые душевные люди на Земле, и то, что их считают угрюмыми и мрачными - все неправда!» - добавила солистка группы.

Такой сбор донатов на поездку «Drum&Jazz» рассматривает только в положительном ключе. В последнее время, когда стало меньше концертов, сократилось и количество помощи, поступающей от зрителей. По словам музыкантов, очередное выступление на фестивале стало поводом сблизиться со старым зрителем и возможностью рассказать о коллективе новым слушателям.

Говоря о конкуренции в музыкальной среде, Елизавета Степанова заявила: «Я считаю, что конкуренции вообще не существует. У каждого исполнителя есть свой ценитель, свой слушатель. Ты делаешь это хорошо, и людям нравится». Вокалистка отметила, что может перенимать различные «фишечки» у других музыкантов и не видит в этом ничего плохого, ведь исполнители должны объединяться ради одного общего дела, ради музыки. Дружить с другими коллективами у «Drum&Jazz» получается и достаточно успешно, а в пандемию делать это стало еще проще, добавила певица.

«Мой коллектив лучший. Он не лучше других. Он просто лучший», - резюмировала Елизавета Степанова.