Культура

Многотомный отчет о раскопках в Пскове отравили в Институт археологии РАН

Многотомный отчет о результатах раскопок на улице Свердлова в Пскове отправили в Полевой комитет Института археологии РАН. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Немного сухих цифр: 3000 квадратных метров раскопов на улице Свердлова, общая протяженность которой была почти 2 км, 28 участников работ, 14 томов отчета, 1000 страниц текста, более 2000 иллюстраций, 15 кг общего веса», - поделились археологи.

Отмечается, что эта была «огромная, сложная, но очень интересная работа».