Культура

Вадим Нэдик: Мелетово никто не бросил

Факт приостановки реставрационных работ в храме Успения в Мелетово подтвердили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Напомним, ранее об этом стало известно со слов неравнодушного читателя Псковской Ленты Новостей, приславшего видеоролик в редакцию, а также представителей Псковского объединенного музея-заповедника.

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По словам председателя комитета Вадима Нэдика, подрядчиком (это фирма «Анфилада») выполнены противоаварийные и реставрационные работы, но на этап благоустройства объекта он так и не вышел. Выяснилось, что работы по укреплению фундамента несут риски для уникальных фресок XV века. Изначально проектом не были запланированы работы по сохранению живописи на объекте. Тем не менее в срочном порядке были изысканы средства на сопровождение работ специалистами, которые могли бы оценить опасность негативного воздействия на фрески и минимизировать их.

В настоящее время достигнуто общее понимание того, что к объекту должен быть применен комплексный подход, включающий и работы по сохранению храма, и реставрацию фресковой живописи, и благоустройство территории. В Псковском музее-заповеднике уже оценили примерный объем необходимых средств - это порядка 50 млн рублей. Планируется, что министерство культуры РФ заключит новый госконтракт, на основании которого работы в храме будут возобновлены новым подрядчиком.

«В настоящее время конструктив храма приведен в такое состояние, что комитет не опасается за то, что где-то произойдет просадка, где-то протечет крыша, и влага попадет на фрески, - подчеркнул Вадим Нэдик. - Работы велись профессионалами, в процессе осуществлялся технический и авторский надзор. На период приостановки работ храм не остается без присмотра. Мелетово никто не бросил».

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово - классический, неискаженный образец средневековой архитектуры псковской школы середины XV века с элементами уникальной живописи. В 2018 году Псковский государственный музей-заповедник подготовил проект концепции сохранения и развития церкви Успения Богородицы в деревне Мелетово Псковского района. Документ предполагает создание музейно-туристического комплекса, включающего в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия: церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы.

В проект было включено проведение первоочередных противоаварийных работ, а затем комплексных работ по реставрации (архитектуры и фресок) и приспособлению церкви Успения Богородицы (1465 год), а также реставрации и приспособлению церкви Святой Троицы (1913 год). Кроме того, было запланировано строительство на территории Мелетовского парка новых объектов инфраструктуры: музейного здания с информационным центром, экспозиционно-выставочными и лекционными помещениями, стоянкой автотранспорта, кафе и гостевого дома. Сроки реализации - 2018-2024 годы. На данный момент музей подал заявку на возведение музейного здания, однако поддержки со стороны официальных структур она пока не получила.