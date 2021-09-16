Культура

Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть возможность создания аналога ЮНЕСКО в России

Возможность создания отечественного аналога ЮНЕСКО предложил рассмотреть вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом он сказал сегодня, 16 сентября, в ходе своего визита в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Чернышенко прибыл в Псковскую область вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. В ходе визита им, в частности, презентовали туристический потенциал региона. О развитии туризма гостям рассказала вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева.

Заместитель губернатора презентовала проекты реконструкции набережной в Пскове, пирса на острове Залита, парка в Великих Луках и другие. Она отметила, что развитие туризма на данный момент является для региона приоритетом. Выслушав, Дмитрий Чернышенко призвал Псковскую область ориентироваться на туристический поток до порядка 800 туристов в год.

Нинель Салагаева также проинформировала о том, что в Пскове сейчас насчитывается десять объектов, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание, что признанные на мировом уровне памятники архитектуры привлекают иностранных туристов.

Как заметил вице-премьер, тот факт, что российские памятники охраняет иностранная организация, несет большое количество обременений. Он отметил, что защитой отечественных памятников может заниматься и само государство, и для этих целей, по его мнению, в России можно было бы создать некий отечественный аналог ЮНЕСКО.