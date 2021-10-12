Культура

Сквозь землю, или Археологические раскопки в Пскове. ФОТО

Археологический сезон – 2021 в Псковской области близится к своему логическому завершению. Общественность увидела много новых артефактов: золотную ленту, фрагменты топора эпохи неолита и старинной обуви, керамическую зеленополивную флягу, древнюю свистульку-лошадку, копоушку и многое другое.

Благодаря стараниям археологов история оживает на глазах: в этом году они добрались до угла церкви Воздвижения Креста Господня XIII века в центре Пскова и отыскали княжескую печать внука Ярослава Мудрого.

Где сейчас работают археологи в Пскове и какими находками могут похвастаться — в фоторепортаже Вадима Боченкова. Впереди – новые открытия!