Культура

Игорь Угольников представил фильм, действие которого происходит в Михайловском

В Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ фильма Игоря Угольникова «Учености плоды», снятого в Псковской области. В киноцентре «Великан Парк» собрались создатели картины, исполнители главных и второстепенных ролей, пишет «Российская газета».

«Вот мы и дожили до этого счастливого мига - премьеры, - отметил Игорь Угольников. - Фильм снят в содружестве с "Ленфильмом", студиями "ВоенФильм", "Корнер Ворк" и повествует о событиях в Пушкиногорье, в Михайловском в 1943-1944 годах. Вы видите сейчас маленькую часть съемочной группы - она была питерско-московской. Не все смогли приехать в Петербург. Думаю, подобные фильмы должны возвращать доверие нашего зрителя к отечественному кино. Мечтаю, чтобы вам захотелось посмотреть эту картину не один раз, там много такого, что можно не заметить в первый раз. Мы очень старались, чтобы драматургия Александра Сергеевича Пушкина, которой пронизана наша история, заставила вас почитать Пушкина, подумать о том, кто мы такие, в чем заключается наш русский код, почему нас нельзя победить даже тогда, когда мы не знаем, что делать. В этой картине все персонажи стоят перед выбором - как поступить».

Игорь Угольников подчеркнул, что эта картина - дань уважения людям, которые отстояли свой культурный код.

Фильм основан на реальных событиях, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское.

В ролях: Сергей Безруков (сельский «левша», самоучка Сергей), Настасья Кербенген (фрау Мария Шиллер), Игорь Угольников (директор музея Антипов), Анастасия Мельникова (Людмила, жена Антипова), Федор Бондарчук (командир партизанского отряда Беспалов), Микаэль Эпп (майор Занглер), Анастасия Буткова (Анисья, жительница села), Андрей Горбачев (полицай Юпатов), Андрей Некрасов (Воронин, житель села, брат Анисьи) и другие.

Фильм «Учености плоды» выйдет в прокат 21 октября. Будет и 4-серийная телевизионная версия.

Возрастное ограничение: 12+