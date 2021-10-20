Культура

Псковские археологи завершают работы у бывшего кинотеатра «Октябрь»

Археологи завершают работы у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Работы в центре Пскова у кинотеатра "Октябрь" почти закончены. После снятия слоя без деревянных конструкций мощностью около 1 метра, включающего в себя 3 горизонта пожара, практически на самом материке, нас ждал уличный настил», - говорится в сообщении.

Также специалисты продолжают работы на территории Снетогорского монастыря. Археологические шурфы предваряют проектные работы по реставрации монастырской ограды, южной и восточной башен. У южной башни удалось раскрыть прямоугольную хозяйственную постройку, находившуюся здесь до строительства башни. Выявленное здание отражено на рисунке 1836 года, сделанном И. С. Ивановым. Научные изыскания доказали, что башня была построена в 40-60 годах XIX.