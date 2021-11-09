Культура

Каверинская библиотека может еще на год остаться в здании на Сиреневом бульваре

Каверинская библиотека может остаться еще на год в здании на Сиреневом бульваре. Соответствующий проект решения внесен на рассмотрение Псковской городской Думы.

Депутатам предлагается дать согласие на передачу Псковской областной универсальной научной библиотеке в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности и расположенного на Сиреневом бульваре 3, без проведения торгов.

Помещение площадью 696,20 квадратных метра хотят передать для размещения обособленного подразделения «Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина» с момента заключения договора безвозмездного пользования, сроком на 1 год.

Помещение передано библиотеке в 2015 году на 3 года в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ в здании по Октябрьскому проспекту, 7а (объект культурного наследия регионального значения «Дом губернатора»). В 2018 году на основании решения ПГД заключен договор безвозмездного пользования на новый срок (на 3 года) в связи с незавершенными ремонтно-реставрационными работами в здании по указанному выше адресу.

В связи с истечением срока действия договора администрация инициировала заключение нового сроком на один год. Окончательное решение будет принято городской Думой.