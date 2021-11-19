Культура

Историю создания псковской льняной биржи представили псковичам

На очередном занятии «Народного университета» читатели Псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева послушали лекцию краеведа Юлии Никифоровой «Битва за лен: к вопросу создания псковской льняной биржи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Юлия Никифорова напомнила собравшимся, что Псковская льняная биржа открылась в 1908 году, о чем председатель Губернской управы Сергей Зубчанинов докладывал очередному губернскому Земскому собранию на съезде в 1909 году. В том же году был создан Биржевой комитет, председателем которого избрали городского главу Алексея Агапова.

Псковская и новгородские земли стали производить большое количество льна на продажу в XII-XIII веках вероятно потому, что этому благоприятствовал нежаркий и достаточно влажный климат, способствующий созданию наиболее длинного и прочного льнаволокна, объяснила докладчица.

Близость Западной Европы, удобные водные пути также послужили развитию псковской льноторговли. А когда льняная промышленность начала развиваться и в центральной части России, для переработки льна и обучения льняному делу из Пскова в Москву направлялись лучшие мастера по выделке льняных тканей.

К XIX веку льноводство в Псковской губернии достигло наивысшего развития, из-за чего на многих гербах городов и уездов были изображены снопы льна на фоне золотого поля. Изобретение машинного прядения дало этому очередной толчок, заметили в библиотеке.

В то время по производству льна в России Псковская губерния занимала первое место (доля посевных площадей составляла около 14% от общероссийских). Ежегодно она поставляла на европейский рынок около 33 млн тонн льняного волокна и свыше 8 млн тонн льняных семян. Псковский лен славился своим высоким качеством. На международных выставках в Москве, а затем и в Париже, Чикаго, Филадельфии он был отмечен дипломами и медалями.

Юлия Никифорова также рассказала, что развитие льняного дела в Псковской губернии в XIX веке можно проследить по книге «Лен и Псковская губерния» дореволюционного краеведа Ивана Василева, имя которой носит историко-краеведческая библиотека.

Запись лекции Юлии Никифоровой в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева можно посмотреть по ссылке.

Напомним, компания «Мессиер» заявила о планах возродить в Псковской области льняное производство. Она представила инвестпроект, нацеленный на изготовление льноволокна, льняного масла, упаковочной и тарной одноразовой продукции на территории особой экономической зоны «Моглино».