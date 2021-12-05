Каверинская библиотека в Пскове начинает переезд в «Дом губернатора»

Псковская областная библиотека детства и юношества имени В. А. Каверина начинает переезд. Об этом сообщается в официальной группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
Но для всего этого понадобится время и придется потерпеть некоторые неудобства, заметили в учреждении. «Поэтому с понедельника мы временно приостанавливаем выдачу книг, работаем только на возврат. Будем держать вас в курсе наших новостей и, как только станет возможно, сразу ждём всех в гости!» - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Каверинская библиотека может остаться еще на год в здании на Сиреневом бульваре. С 2015 года библиотека находится на Запсковье в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ в здании по Октябрьскому проспекту, 7а (объект культурного наследия регионального значения «Дом губернатора»).