Культура

Каверинская библиотека в Пскове начинает переезд в «Дом губернатора»

Псковская областная библиотека детства и юношества имени В. А. Каверина начинает переезд. Об этом сообщается в официальной группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые читатели! Спешим поделиться с вами радостными новостями - мы начинаем переезд! Скоро мы сможем принять вас всех в отремонтированном просторном здании на Октябрьском проспекте, 7а! Скоро книги можно будет свободно выбирать, ходить между стеллажами, а наши квесты станут еще насыщеннее и интереснее. А еще, наконец, откроется наш прекрасный музей романа В. А. Каверина "Два капитана"!» - сообщили в библиотеке.

Но для всего этого понадобится время и придется потерпеть некоторые неудобства, заметили в учреждении. «Поэтому с понедельника мы временно приостанавливаем выдачу книг, работаем только на возврат. Будем держать вас в курсе наших новостей и, как только станет возможно, сразу ждём всех в гости!» - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Каверинская библиотека может остаться еще на год в здании на Сиреневом бульваре. С 2015 года библиотека находится на Запсковье в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ в здании по Октябрьскому проспекту, 7а (объект культурного наследия регионального значения «Дом губернатора»).