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Культура

Автор клипа в честь Александра Невского ответила на критику псковичей в Сети

29.12.2021 22:59|ПсковКомментариев: 1

Автор песни и клипа, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александр Невского, Мария Осинцева (Машани) из Новосибирска ответила на критику своего творения в комментариях под постом в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичка написала, что в этом клипе и текст, и видеоряд - «жесть». В ответ Мария Осинцева рекомендовала ей «сделать лучше». «Видимо, у вас голос прекрасный и мощный и литературный талант писать гениальные тексты, и режиссерское образование, чтобы снимать киношедевры. Быдло-народ, прости Господи!» - ответила сибирячка.

«Уж поверьте, восторженных комментариев намного больше, чем негативных. Но я отношусь ровно и к тем, и к другим. Так как, в первую очередь, делаю для себя, так, чтобы нравилось мне. В данном случае я полностью довольна всей работой: и песней, и музыкой, и клипом», - обозначила Мария Осинцева свою позицию.

В переписку вступил известный псковский реконструктор, организатор фестиваля «Хельга» Василий Мизгирев: «Писала мне данная певица и просила принять участие в данном клипе. Била на патриотизм и отсутствие финансов. Отказался. Чуйка не подвела, сгорел бы от стыда, увидев себя в таком "шедевре"».

«Про отсутствие финансов я не писала, - ответила ему автор. - И не отказывались вы, а озвучили свою цену за съемки. Но не подошли на роль моего князя в связи с возрастом и неумением уверенно держаться в седле. Будь вы на месте князя, такого шедевра бы и не получилось».

По мнению сибирячки, ее ролик «рассчитан на молодежь».

Далее псковичи продолжили высказываться о творении Марии Осинцевой. «Муть полная! Псков - шикарнейший и красивейший город! Река Пскова прекрасно смотрится вживую. Зачем это дешевая компьютерная мультипликация? Снимите натуру! Голос у солистки неплохой, а клип – фуфло», - отметил пскович.

«Видимо, незнание русского языка входит в новую фазу - похвальную. Это о каком "полке" она поет? О банном верхнем или нижнем? Или еще каком неизвестном? Нас учили - "полку"(служил в таком-то полку)», - вступил в обсуждение депутат Псковского районного Собрания Валерий Колтаков.

«Консультировалась по данному вопросу с опытным литератором. В данном случае это допустимо и даже лучше петь именно "полкЕ"», - ответила певица.

«Представляю, что сказал бы мне командир полка, если бы я в свое время при докладе произнес: "В 104-м гвардейском десантно-штурмовом полкЕ...". В Пскове, если вы не знаете, расквартирована целая дивизия ВДВ, и уж как склоняется и спрягается слово "полк" здесь точно знают. Это "звездец"», - заметил другой пскович.

«Вся разница в том, что я не говорю это при докладе, а пою в песне, где главенствуют совсем другие законы», - парировала Мария Осинцева.

Мужчина написал, что голос у нее «хороший», но песня и клип – нет. «Голос какой есть, а песня и клип - шедевры, и я это знаю», - отреагировала на критику певица.

Теги: #800-летие со дня рождения Александра Невского
Источник: Псковская Лента Новостей
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