Культура

Выставка с макетом будущего памятника Довмонту откроется в Пскове

Экспозиция «Смоляная вода» откроется в выставочном зале Союза художников в Пскове 28 января. Как сообщает Telegram-канал «Псков постъядерный», на ней посетители смогут увидеть макет будущего памятника князю Довмонту.

Макет памятника Довмонту. Фото: Telegram-канал «Псков постъядерный»

Выставка будет посвящена живописи, скульпторе и графике. На ней представят полотна художников Максима Моргунова и Олега Михайлова, а также работы скульптора Андрея Мартьянова, который ранее разработал модель нового памятника князю Довмонту для Пскова.

Выставочный зал находится по адресу: Псков, улица Ленина, 1. Выставка будет работать до 20 февраля.

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Напомним, в декабре 2021 года в Пскове обсудили возможность установки памятника князю Довмонту на территории города.

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По словам скульптора Андрея Мартьянова, самая удачная территория для установки памятника - сквер на улице Леона Поземского. Точное место пока не определено.