Культура

Завершается очередной этап реставрации Бельско-Устьевского храма в Порховском районе

Завершается очередной этап масштабных комплексных работ по реставрации и сохранению Бельско-Устьевского храма (Церкви Вознесения) в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время с памятника архитектуры сняты леса, так как полностью завершены наружные работы по фасаду и кровле. Кроме того, продолжается реставрация интерьеров, включая работы на аварийных участках стен. В первую очередь речь идет об усилении алтарных проемов, которые в настоящее время требуют наибольшего внимания, заметили в администрации.

Финансирование работ осуществляется из средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма». В настоящее время заказчиком работ выступает министерство культуры Российской Федерации.

В администрации напомнили, что работы по сохранению этого объекта культурного наследия регионального значения ведутся уже на протяжении ряда лет. Ранее здесь было восстановлено кровельное покрытие, произведена полная переборка и выборочная замена элементов стропильной системы с воссозданием исторической конструктивной схемы. Кроме того, специалисты отреставрировали кирпичную кладку, усилили основание купола ротонды. На главном куполе по архивным фотографиям воссозданы декоративные картуши.

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Бельско-Устьевская церковь — это уникальный храм восемнадцатого века, один из редких примеров раннего классицизма с отдельными чертами барокко в провинции. Храм возведен в 1796 году в имении полковника А. О. Кожина. В Псковской области это самый большой вотчинный храм 18-го века, не имеющий аналогов.