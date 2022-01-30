Культура

«Михайловское» знакомит виртуальных посетителей с классиком отечественной школы живописи

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 31 января, знакомит подписчиков и гостей своих официальных сообществ с творчеством русского и советского пейзажиста, классика отечественной школы живописи Владимира Кранца. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в музее, знакомство проходит в рамках цифрового проекта «Художник и музей».

Владимир Кранц. Тригорское. Дом Осиповых и Вульфов (1978). Из фондов музея

В небольшую online-выставку его работ включены виды Тригорского, Михайловского и Святогорского монастыря в поселке Пушкинские Горы из фондов музея-заповедника.

В музее отметили, что мастер часто гостил в псковских пушкинских местах, был дружен с первым послевоенным директором музея С. С. Гейченко. В период с 1973 по 1983 год он создал большой, из 44 полотен, цикл картин, посвященных Пушкинскому заповеднику, и передал его в дар заповеднику.

«Полотнам Владимира Кранца присущи эпическое звучание и философские обобщения, а мягкая манера письма близка и привлекательна для большинства любителей пейзажной живописи. Для своих произведений Кранц неизменно выбирал такие состояния в природе, когда она исполнена покоя и тишины, когда все в ней словно замерло», - заметили в «Михайловском».

Специалисты добавили, что в 1980-х Гейченко писал об «особом тоне, присущем художественным высказываниям живописца — лиричном, задушевном, глубоко искреннем». Картины Владимира Кранца, отмечал он, «радуют сердца всех людей — и молодых, и старых, в них отражаются осенние, весенние, зимние мотивы лирики Пушкина».

Владимир Кранц. Святогорский монастырь. Успенский собор (1978). Из фондов музея

В музее напомнили, что интернет-проект Пушкинского заповедника «Художник и музей» стартовал еще в 2020 году. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством почти пятидесяти художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это живописцы и графики, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.