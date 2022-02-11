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Культура

Презентацией журнала «Авансцена» начали второй день научных чтений в «Михайловском»

13.02.2022 11:14|ПсковКомментариев: 0

Второй день XXV Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 13 февраля, открыли небольшим выступлением, не заявленным в программе. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это была презентация журнала «Авансцена», которую сделала главный редактор молодого издания Мария Симановская. 

Она рассказала о том, как родилась идея издавать журнал «о тех, кто стремится сделать этот мир лучше» — как раз во время начала пандемии и всеобщего локдауна, в момент всеобщей растерянности, «…чтобы хоть немного вернуть ощущение нормальной жизни».

Журнал, цель которого — сохранение нашего наследия и рассказ о новых, достойных именах в искусстве, уже в самом начале своего пути получил одобрение известного псковича, литератора, критика Валентина Курбатова, других известных людей культуры. Сейчас, например, с издателями сотрудничает петербуржец Юрий Соколов — историограф, философ, также давний друг и соратник «Михайловского»,  

На сегодняшний день в свет вышло шесть номеров журнала, который остается на плаву, принципиально не имея спонсоров. «Я боюсь спонсоров, — призналась, Мария Симановская, рассказывая о своем детище. — Любой человек, который платит деньги, в какой-то момент непременно захочет куда-то повернуть по-своему. А нам бы этого не хотелось». И добавила, что ее выступление — ни в коей мере не призыв вложиться в издание, а только приглашение к знакомству.

Участникам чтений редактор предложила взять журналы: «Я привезла столько экземпляров, сколько смогла поднять». Несколько из них поступило и в музейную библиотеку «Михайловского».

В музее напомнили, что богатейшее книжное собрание Пушкинского Заповедника остаётся открытым для жителей и гостей псковских пушкинских мест. Для того чтобы получить возможность работать в читальном зале научной библиотеки Пушкинского Заповедника достаточно написать соответствующее заявление на имя руководителя музея, напомнили в «Михайловском».

Сейчас конференция, получившая в этом году название «Пушкинский Заповедник в ХХ веке», продолжает свою работу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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